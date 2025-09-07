Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Spektakel ereignete sich zu einer Uhrzeit, zu der die meisten Menschen noch wach waren.
Das Spektakel ereignete sich zu einer Uhrzeit, zu der die meisten Menschen noch wach waren. Bild: Patrick Pleul/dpa
Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben.
Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Bild: Robert Michael/dpa
In Deutschland gibt es die nächste Chance am 31. Dezember 2028. 
In Deutschland gibt es die nächste Chance am 31. Dezember 2028.  Bild: Patrick Pleul/dpa
Wer das Ereignis verpasst hat, könnte am 3. März 2026 Urlaub in Amerika oder Asien einplanen.
Wer das Ereignis verpasst hat, könnte am 3. März 2026 Urlaub in Amerika oder Asien einplanen. Bild: Patrick Pleul/dpa
Das Spektakel ereignete sich zu einer Uhrzeit, zu der die meisten Menschen noch wach waren.
Das Spektakel ereignete sich zu einer Uhrzeit, zu der die meisten Menschen noch wach waren. Bild: Patrick Pleul/dpa
Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben.
Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Bild: Robert Michael/dpa
In Deutschland gibt es die nächste Chance am 31. Dezember 2028. 
In Deutschland gibt es die nächste Chance am 31. Dezember 2028.  Bild: Patrick Pleul/dpa
Wer das Ereignis verpasst hat, könnte am 3. März 2026 Urlaub in Amerika oder Asien einplanen.
Wer das Ereignis verpasst hat, könnte am 3. März 2026 Urlaub in Amerika oder Asien einplanen. Bild: Patrick Pleul/dpa
Panorama
Rötliche Scheibe: Totale Mondfinsternis über Deutschland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war nicht klar, ob man sie gut mitbekommt: eine totale Mondfinsternis über Deutschland. Doch wie diese Bilder zeigen, haben Beobachter besondere Momente erlebt.

Berlin.

Am Abend hat es über Deutschland ein Spektakel gegeben, das so nur alle paar Jahre zu sehen ist: eine totale Mondfinsternis. Und das zu einer Uhrzeit, zu der die meisten Menschen noch wach waren. Die Eklipse begann gegen 19.30 Uhr und endete kurz vor 21 Uhr. Danach war der Mond nur noch partiell im Schatten. 

Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Die von der Sonne angestrahlte Erde wirft wie ein Sonnenschirm einen Schatten in den Weltraum. Wenn der Mond durch diesen Schatten läuft, sieht man eine Mondfinsternis. Steht der Trabant im vollen Umfang in diesem Schatten, spricht man von einer totalen Finsternis.

Einen Haken hatte diese Mondfinsternis aber: Über Deutschland stand der Erdtrabant erst, als er schon komplett im Sonnenschatten war, wie Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg vorab erläutert hatte. Da er derzeit kein außergewöhnlich großer "Supermond" ist, war es schwieriger, ihn am Horizont zu erkennen. "Es ist sogar möglich, dass man ihn erst sehen kann, wenn er schon aus der totalen Finsternis raus ist", hatte Liefke erklärt. 

Von wegen Finsternis: Der Mond hatte noch mehr zu bieten

Ungewöhnlich mag erschienen sein, dass der Mond zu keiner Zeit so verdunkelt war, wie man das etwa von einer Sonnenfinsternis kennt. Er schimmerte während der Finsternis rötlich, da die Strahlen der Sonne in der Atmosphäre der Erde gebrochen werden. 

Ganz lange, rote Sonnenstrahlen werden dabei in die Schattenzone hineingestreut und beleuchten den Mond dadurch rot. Wie intensiv dies wirkte, war abhängig unter anderem vom Smog in der Luft. 

Die nächste totale Mondfinsternis

Wer das Ereignis verpasst hat, könnte am 3. März 2026 Urlaub in Amerika oder Asien einplanen. In Deutschland gibt es die nächste Chance am 31. Dezember 2028. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
05.09.2025
4 min.
Blutmond über Sachsen: Wie gut wird das seltene Himmelsphänomen am Sonntag zu sehen sein?
Am Sonntag wird der Mond auch am Himmel über Sachsen blutrot erscheinen.
Am Sonntagabend lohnt sich auch in Sachsen ein Blick gen Osten. Der Mond wird blutrot erscheinen. Doch selbst wenn das Wetter mitspielt: Es gibt einen Haken.
Jürgen Becker
05.09.2025
2 min.
Totale Mondfinsternis: Sachsen hofft auf freie Sicht
Die totale Mondfinsternis ist auch über Sachsen zu sehen, wenn das Wetter mitspielt. (Archivbild)
Am Sonntag ist eine totale Mondfinsternis zu sehen - sofern das Wetter mitspielt. Sternwarten im Land laden dazu zu besonderen Programmen ein.
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
Mehr Artikel