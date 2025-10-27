Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rosalía ist mit ihrer Mischung aus Flamenco, Latin-Pop, R&B, Reggaeton und "Música urbana latina" international erfolgreich. (Archivfoto)
Rosalía ist mit ihrer Mischung aus Flamenco, Latin-Pop, R&B, Reggaeton und "Música urbana latina" international erfolgreich. (Archivfoto) Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Panorama
Rosalía veröffentlicht Album-Auskopplung "Berghain"
Rosalía ist zurück. Gut dreieinhalb Jahre nach "Motomami" veröffentlicht die Spanierin ihr viertes Studioalbum. "Lux" soll zwar erst am 7. November erscheinen. Aber eine erste Kostprobe gibt es schon.

Madrid.

Die spanische Sängerin Rosalía (33) hat die erste Singleauskopplung ihres vierten Studioalbums "Lux" veröffentlicht. Im Song "Berghain" arbeitet die Musikerin aus Katalonien mit der isländischen Künstlerin Björk und dem US-Produzenten Yves Tumor zusammen. Gesungen wird in drei Sprachen: Spanisch, Englisch und Deutsch. "Lux" soll gut dreieinhalb Jahre nach dem dritten Studioalbum "Motomami" am 7. November zeitgleich zu einem Konzert Rosalías im ostspanischen Valencia erscheinen.

Im Netz und in den Medien wird derweil gerätselt, ob "Berghain" eine Hommage an den gleichnamigen berühmten Berliner Techno-Club sein könnte. Das unter anderem auf Instagram und Youtube veröffentlichte Video gibt auf den ersten Blick keine Aufschlüsse darüber. Allein auf Youtube kam das Video nach nur einer Stunde auf knapp 8.000 Kommentare und fast 80.000 Likes.

Die in Barcelona geborene Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Rosalia Vila Tobella heißt, wird darin auf Schritt und Tritt von einem Orchester begleitet, das unter anderem in einer Wohnung, einem Juwelier- oder Pfandladen und auch im fahrenden Bus spielt. Musikalisch mischt "Berghain" elektronische Beats mit orchestralen und choralen Elementen.

Auch als Schauspielerin erfolgreich 

Gesungen wird unter anderem auf Deutsch: "Seine Wut ist meine Wut. Seine Liebe ist meine Liebe. Sein Blut ist mein Blut. Die Flamme dringt in mein Gehirn ein wie ein Blei-Teddybär. Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf, deshalb ist mein Herz so schwer." Die Sängerin hatte die Noten des Stücks bereits Mitte Oktober auf Instagram und über ihren Newsletter veröffentlicht. Fans weltweit interpretierten die Partitur und teilten ihre Versionen online.

Rosalía ist mit ihrer Mischung aus Flamenco, Latin-Pop, R&B, Reggaeton und "Música urbana latina" international erfolgreich. Sie gewann 2020 einen Grammy für ihr Album "El mal querer", und erhielt diese Auszeichnung drei Jahre später erneut für "Motomami". Zudem ist sie als Schauspielerin tätig, etwa im Almodóvar-Film "Leid und Herrlichkeit" und in der kommenden Staffel der viel gefeierten Serie "Euphoria". (dpa)

