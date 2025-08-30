Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Rothaarigen-Festival in den Niederlanden lockt Besucher aus aller Welt an.
Das Rothaarigen-Festival in den Niederlanden lockt Besucher aus aller Welt an. Bild: Virginia Mayo/AP/dpa
Das Rothaarigen-Festival in Tilburg ist wie ein Familientreff.
Das Rothaarigen-Festival in Tilburg ist wie ein Familientreff. Bild: Virginia Mayo/AP/dpa
Das Rothaarigen-Festival in den Niederlanden lockt Besucher aus aller Welt an.
Das Rothaarigen-Festival in den Niederlanden lockt Besucher aus aller Welt an. Bild: Virginia Mayo/AP/dpa
Das Rothaarigen-Festival in Tilburg ist wie ein Familientreff.
Das Rothaarigen-Festival in Tilburg ist wie ein Familientreff. Bild: Virginia Mayo/AP/dpa
Panorama
Rothaarigen-Festival lockt Tausende in den Niederlanden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Rothaarigen-Festival in Tilburg feiern Tausende Menschen ihre seltene Haarfarbe – und teilen Erfahrungen, die sie weltweit verbinden.

Tilburg.

Tausende rothaarige Menschen aus aller Welt sind am Wochenende zum Rothaarigen-Festival ins niederländische Tilburg gekommen. Die Besucher der Redhead Days kämen aus über 80 Ländern, teilten die Macher des Festivals mit, das bereits zum 20. Mal organisiert wird. Zum Programm in einem Park der niederländischen Großstadt gehören Musikauftritte, Partys, Rothaarigen-Speeddating, Spiele und kreative Aktivitäten. Übernachten können die Festivalbesucher auf einem Zeltplatz. 

Seltene Haarfarbe verbindet 

Die Haarfarbe verbinde die Besucher, sagte Initiator und Festivaldirektor Bart Rouwenhorst der Zeitung "Algemeen Dagblad". "Man sieht sich ähnlich, sodass man sich wie eine Art Familie fühlt. Aber es gibt noch mehr, was verbindet, zum Beispiel die Erfahrungen aus der Kindheit, denn mit roten Haaren fällt man einfach auf. Vor allem, wenn man beispielsweise in Mexiko lebt, trifft man kaum andere Menschen mit roten Haaren." 

Nur rund zwei Prozent aller Menschen weltweit haben rote Haare.
Nur rund zwei Prozent aller Menschen weltweit haben rote Haare. Bild: Virginia Mayo/AP/dpa
Nur rund zwei Prozent aller Menschen weltweit haben rote Haare.
Nur rund zwei Prozent aller Menschen weltweit haben rote Haare. Bild: Virginia Mayo/AP/dpa

Nur zwei Prozent aller Menschen weltweit hätten rote Haare, berichtete die Zeitung. Die meisten davon lebten in nordeuropäischen Ländern. Den höchsten Anteil mit etwa zehn Prozent der Bevölkerung gebe es in Schottland und Irland. Von den über 150 Genen, die die Haarfarbe bestimmten, gebe es nur ein einziges Gen, das einem Menschen rote Haare beschere, sagte Molekularbiologe Manfred Kayser der Zeitung. Entsprechend selten komme die Haarfarbe vor. 

"Viele Rothaarige schließen hier Freundschaften und kommen jedes Jahr wieder", sagte Festivaldirektor Rouwenhorst. "Und es entstehen auch Beziehungen, aus denen dann wieder rothaarige Kinder geboren werden." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
18:52 Uhr
2 min.
Propalästinensischer Protest am Rande des Filmfests Venedig
Ein Polizeisprecher vor Ort sprach in einer ersten Schätzung von rund 3000 Menschen.
Mehrere Tausend Menschen demonstrieren nahe dem Filmfest Venedig für Palästina. Auch beim Festival ist der Nahost-Konflikt am Rande präsent.
30.08.2025
2 min.
Kürbisfest in Sachsen lockt mit vier Meter hohen Skulpturen
Im Schlosspark Lichtenwalde beginnt ein ungewöhnliches Festival.
Tausende Kürbisse formen Tiger, Artisten und mehr: Ein Festival im Schloss Lichtenwalde bietet mehr als ein Dutzend Skulpturen.
Mehr Artikel