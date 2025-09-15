Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III. (Archivbild)
Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III. (Archivbild) Bild: Suzanne Plunkett/PA Wire/dpa
Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III. (Archivbild)
Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III. (Archivbild) Bild: Suzanne Plunkett/PA Wire/dpa
Panorama
Royale Versöhnung: Harry mit den Kindern in London?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Prinz Harry denkt laut über weitere Besuche in Großbritannien nach. Möglicherweise kommt bald auch die Familie mit. Welche Rolle spielen dabei Sicherheitsfragen und das Verhältnis zu König Charles?

London.

Nach seinem Kurzbesuch in Großbritannien denkt der in Ungnade gefallene Prinz Harry über weitere Reisen in die alte Heimat nach - auch wieder mit der Familie. "Diese Woche hat das auf jeden Fall nähergebracht", antwortete Harry dem britischen "Guardian" auf die Frage, ob er wieder mehr Zeit in Großbritannien verbringen und trotz der Schwierigkeiten mit den Sicherheitsvorkehrungen seine Kinder mitbringen möchte.

Harry feiert heute (15. September) seinen 41. Geburtstag. Der "Guardian" berichtete, er habe während des Interviews nicht über seinen Vater, König Charles III. (76), sprechen wollen. Dennoch habe er den Eindruck gemacht, er wolle seinen Vater häufiger sehen. Zitiert wurde der Prinz mit dem Satz: Im kommenden Jahr "muss der Schwerpunkt wirklich auf meinem Vater liegen".

Vater und Sohn hatten sich in der vergangenen Woche erstmals seit anderthalb Jahren zu einem Gespräch in London getroffen. Die Hoffnung der Royal-Anhänger ist, dass sich beide nach Jahren wieder annähern. Eine offizielle Erklärung zu dem Treffen gab es nicht.

Harry zuletzt ohne Archie und Lilibet auf Heimatbesuch 

Harry lebt mit seiner Familie - Ehefrau Meghan (44), Sohn Archie (6) und Tochter Lilibet (4) - in den USA. Weil er sich von den royalen Pflichten losgesagt hatte, genießt er in Großbritannien nicht den gleichen Schutz durch die Sicherheitsbehörden wie andere Mitglieder der Königsfamilie. Ein Gericht hatte diese Entscheidung zuletzt bestätigt. Harry besuchte das Vereinigte Königreich zuletzt nur noch alleine, er hatte das ausdrücklich auch mit der Niederlage vor Gericht begründet.

Meghan postete am Abend einen Geburtstagsgruß für ihren Ehemann. "Oh hi, Birthday Boy", schrieb die 44-Jährige auf Instagram zu einem Bild, das Harry - deutlich jünger - während seiner Zeit bei der britischen Luftwaffe zeigt.

Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry - hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im Februar im kanadischen Vancouver. (Archivbild)
Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry - hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im Februar im kanadischen Vancouver. (Archivbild) Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa
Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry - hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im Februar im kanadischen Vancouver. (Archivbild)
Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry - hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im Februar im kanadischen Vancouver. (Archivbild) Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Im "Guardian"-Gespräch kritisierte der Prinz Teile der britischen Medien. Mit Boulevardmedien stritt er sich vor Gericht. "Ich glaube, Teile der britischen Presse wollen glauben, dass ich unglücklich bin - aber das bin ich nicht", sagte Harry. "Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst, und ich mag das Leben, das ich führe." Er spüre viel Unterstützung von der britischen Öffentlichkeit.

Während seines Besuches in der vergangenen Woche hatte Harry das Grab seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., und Veranstaltungen verschiedener Wohltätigkeitsorganisationen besucht. Am Freitag reiste er überraschend nach Kiew in die von Russland angegriffene Ukraine. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
4 min.
Britische Prinzen gedenken der Queen - aber getrennt
Prinz Harry ist zurück in London.
Prinz Harry und Prinz William erinnern an die verstorbene Queen. Ein Treffen der Brüder bleibt unwahrscheinlich - auch, wenn der eine Royal Hoffnungen hat.
Christoph Meyer und Jan Mies, dpa
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
10.09.2025
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
Mehr Artikel