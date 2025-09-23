Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Biathletin Laura Dahlmeier.
Biathletin Laura Dahlmeier. Bild: Matthias Balk/dpa
Panorama
RTL schneidet Szene mit Laura Dahlmeier aus Fernsehshow
Wenige Monate vor ihrem Tod hat sich Laura Dahlmeier in einer Unterhaltungssendung mit Prominenten gemessen. Nach ihrem Tod beim Bergsteigen hat RTL die Szene jetzt aus Pietät entfernt.

Köln.

Nach dem Tod von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier beim Bergsteigen in Pakistan hat der Fernsehsender RTL eine Szene mit ihr in der Unterhaltungsshow "Drei gegen Einen" herausgeschnitten. 

Stattdessen widmet RTL die Sendung der mit 31 Jahren gestorbenen Sportlerin. Vor Beginn der Show wird ein Vorspann mit ihrem Foto eingeblendet. "Die folgende Ausgabe von "Drei gegen Einen" wurde im Frühjahr 2025 aufgezeichnet", heißt es dort. "In der ersten Challenge traten unsere drei Prominenten im Biathlon gegen die zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an, die am 28. Juli auf tragische Weise bei einer Bergtour ums Leben kam."

"Außergewöhnliche Persönlichkeit"

RTL erinnert an die Begegnung: "In unserer Show durften wir Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben, die das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Freude begeistert hat. Aus Rücksicht und Respekt verzichten wir darauf, die Challenge mit Laura Dahlmeier auszustrahlen. Wir widmen diese Sendung Laura Dahlmeier und ihrer Familie und sprechen unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aus." 

Die Sendung mit Jens "Knossi" Knossalla, Tim Mälzer und Jan Köppen wird am Samstag (27. September) um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen ausgestrahlt, beim Streamingdienst RTL+ ist sie schon verfügbar. Mehrere Medien berichteten über die Abänderung der Show. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
