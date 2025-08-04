Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Rinder-Salami wird wegen einer möglichen bakteriellen Belastung zurückgerufen. (Symbolbild)
Rinder-Salami wird wegen einer möglichen bakteriellen Belastung zurückgerufen. (Symbolbild) Bild: picture alliance / dpa
Panorama
Rückruf von Rinder-Salami - Warnung vor Darmproblemen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wurstproduzent Wiltmann ruft Rinder-Salami zurück, die bundesweit verkauft wurde. In einer einzelnen Probe wurden Bakterien nachgewiesen, die zu Darmproblemen führen können.

Versmold.

Wegen einer möglichen bakteriellen Belastung ruft der nordrhein-westfälische Wurstproduzent Wiltmann Rinder-Salami zurück, die bundesweit bei Rewe, Netto, Edeka und Kaufland sowie in weiteren Supermärkten verkauft wurde. In einer einzelnen Untersuchung seien Ehec-Bakterien nachgewiesen worden - sogenannte Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC). Sie könnten schwere Durchfallerkrankungen auslösen, wie das Unternehmen im Internet mitteilte. 

Zurückgerufen wird die Rein Rind-Salami in der 70-Gramm-Packung der Marke Wiltmann mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 14. August 2025, 21. August 2025 und 25. August 2025 mit der Chargennummer L2517700010. Aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos sollten Verbraucher den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht essen, bat der Wurstproduzent. Weitere Chargen dieses Produktes seien aber nicht betroffen. 

Vor allem Verbraucher mit gesundheitlicher Empfindlichkeit wie Kinder, Schwangere oder ältere Personen sollten aufpassen.

Die Salami könne dort zurückgegeben werden, wo man sie gekauft habe - der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. (dpa)

