Rücksichtsloses Fahren: Pete Davidson muss zur Feuerwehr

50 Stunden gemeinnützige Arbeit: Dazu wurde der Comedian Pete Davidson verurteilt. Er hatte in einer Wohngegend von Beverly Hills einen Unfall gebaut.

Beverly Hills/New York. Nach einer gerichtlichen Vorladung wegen rücksichtslosen Fahrens muss der amerikanische Comedian Pete Davidson (29) bei der New Yorker Feuerwehr aushelfen. Ein Gericht in Los Angeles habe entschieden, dass der Ex-Freund von Kim Kardashian unter anderem 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten müsse, berichtete die "New York Times" am Donnerstag. Davidson plane, dies bei der FDNY zu tun. Der Comedian war nach Angaben der Behörden im März in einer Wohngegend von Beverly Hills mit seinem Fahrzeug in eine "schwere Kollision" mit einem Haus verwickelt. Der Wagen streifte einen Feuerhydranten und krachte dann in eine Hauswand.

Schwer verletzt wurde dabei niemand, Davidson wurde aber wegen rücksichtslosen Fahrens vor Gericht geladen.

Schon sein Vater war bei der New Yorker Feuerwehr

Bei der New Yorker Feuerwehr arbeitete schon Davidsons Vater Scott. Er kam beim Einsatz seiner Einheit nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center ums Leben. Davidson hat diese Erfahrung unter anderem 2020 in dem Film "The King of Staten Island" verarbeitet.

Pete Davidson ist vor allem durch seine Auftritte in der Comedy-Show "Saturday Night Live" bekannt, der Komiker spielte aber auch schon häufiger in Serien und Filmen mit.

Auch privat sorgte der Comedian für Schlagzeilen: Nachdem er 2018 zeitweise mit der Sängerin Ariana Grande verlobt war, war er 2022 einige Monate mit TV-Star Kardashian zusammen. (dpa)