Das Haus droht einzustürzen, mehr Opfer werden befürchtet.
Das Haus droht einzustürzen, mehr Opfer werden befürchtet. Bild: Uncredited/ROMANIAN EMERGENCY SERVICES via AP/dpa
Rumäniens Ministerpräsident Ilie Bolojan sagte, dass das Gebäude wahrscheinlich abgerissen werden müsse.
Rumäniens Ministerpräsident Ilie Bolojan sagte, dass das Gebäude wahrscheinlich abgerissen werden müsse. Bild: Cristian Cristel/XinHua/dpa
Rumänien: Drei Tote nach Explosion in Wohnhaus
Durch eine Explosion droht in Bukarest ein mehrstöckiges Wohnhaus einzustürzen. Mehrere Menschen sterben. Welche Vermutungen gibt es zur Ursache?

Bukarest.

Bei einer heftigen Explosion in einem Wohnhaus sind in Rumäniens Hauptstadt Bukarest mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 17 Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Eines der Kinder schwebe in Lebensgefahr, berichteten rumänische Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte. Drei Verletzte mit schweren Verbrennungen sollen zur Behandlung ins Ausland gebracht werden.

Das mehrstöckige Wohngebäude in einem ärmeren Bukarester Viertel drohe einzustürzen, so dass weitere Opfer befürchtet werden, hieß es. Mehrere Wohnungen seien dort beschädigt worden. Rumäniens Ministerpräsident Ilie Bolojan sagte, dass das Gebäude wahrscheinlich abgerissen werden müsse.

Ursache wohl Umgang mit Gas - Staatsanwaltschaft ermittelt 

Ursache der Explosion könnte unkontrollierter Austritt von Erdgas gewesen sein. Schon am Vortag habe man dort die Gas-Zufuhr abgestellt und den entsprechenden Anschluss versiegelt, weil Bewohner einen ungewöhnlichen Gasgeruch bemerkt hätten, berichtete der Versorger Distrigaz Sud. Am Freitagmorgen habe man jedoch festgestellt, dass jemand ohne Befugnis das Siegel des Anschlusses beseitigt habe, erklärte Distrigaz weiter. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung. (dpa)

