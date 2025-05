Russland: Fünf Jugendliche nach Alkoholexzess getötet

Ein Beamter des russischen Ermittlungskomitees dokumentiert den Schauplatz eines Massenmordes an Teenagern in der Stadt Baikalsk. Bei einem Messerangriff während einer Geburtstagsfeier wurden vier Jugendliche getötet und vier weitere verletzt. Der mutmaßliche Angreifer starb im Feuer. Bild: Russian Investigative Committee/TASS via ZUMA Press/dpa