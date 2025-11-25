Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Sänger Jan Delay wurde zum „Hutträger des Jahres 2025“ gewählt. (Archivfoto)
Der Sänger Jan Delay wurde zum „Hutträger des Jahres 2025“ gewählt. (Archivfoto) Bild: Uwe Anspach/dpa
Panorama
Sänger Jan Delay ist "Hutträger des Jahres 2025"
Ob auf der Bühne oder privat: Jan Delay setzt mit seinen Hüten ein Statement. Jetzt wurde der Sänger für seine Leidenschaft ausgezeichnet.

Hamburg/Köln.

Hut und Sonnenbrille – das sind die unverwechselbaren Markenzeichen von Jan Delay. Jetzt wurde der Hamburger Sänger zum "Hutträger des Jahres 2025" gewählt. Mit der Auszeichnung ehrt der Hutverband GDH "einen stylischen Künstler, der erfolgreich deutsche Musikgeschichte mit sozial-politischer Haltung geschrieben hat", teilte der Hutverband Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte mit. 

Auf der Bühne trage er immer Hut, aber nicht irgendeinen: "Da bin ich speziell", verrät Jan Delay, geborener Jan Philipp Eißfeldt, der Hutgröße 59 trägt. Bei Konzerten trage er edle Player. Besonders auffällig: Der Filzhut sitzt immer leicht schräg mit hochgeklapptem Rand und kommt in vielen Farben daher.

Mit der Ehrung würdigt der Hutverband Persönlichkeiten, die eine Leidenschaft für Hüte, Mützen und Caps haben. Prominente Vorgänger waren unter anderem Torsten Sträter, Max Mutzke, Horst Lichter, Johannes Oerding, Jan Josef Liefers und Roger Cicero. (dpa)

