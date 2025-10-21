Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kenny Loggins sang das Lied "Danger Zone" für den 80er-Kinohit "Top Gun". (Archivbild)
Kenny Loggins sang das Lied "Danger Zone" für den 80er-Kinohit "Top Gun". (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Panorama
Sänger Loggins gegen Nutzung von "Top Gun"-Song durch Trump
Mit einem künstlich erzeugten Video antwortete Donald Trump auf die Massenproteste gegen ihn. Zu der Musik des Kinohits "Top Gun" wird Schlamm auf Demonstranten geworfen. Nun äußert sich der Sänger.

Berlin.

"Danger Zone"-Sänger Kenny Loggins hat sich gegen die Verwendung seines Hits durch US-Präsident Donald Trump gewehrt. "Niemand hat mich um meine Erlaubnis gebeten – die ich verweigert hätte – und ich fordere, dass meine Aufnahme aus diesem Video umgehend entfernt wird", zitierten mehrere Medien den 77-Jährigen. 

"Ich kann mir nicht vorstellen, warum irgendjemand wollen würde, dass seine Musik für etwas verwendet oder mit etwas in Verbindung gebracht wird, das einzig und allein dazu geschaffen wurde, uns zu spalten", sagte Loggins weiter.

Trump hatte mehrere künstlich generierte Video gepostet und damit auf die Massenproteste gegen ihn am Wochenende reagiert. In einem davon wird er als Pilot dargestellt, der mit einem Kampfjet braunen, an Kot erinnernden Schlamm über Demonstranten abwirft. Dazu läuft der Song "Danger Zone", den Loggins für den Kinohit "Top Gun" (1986) gesungen hatte, in dem Tom Cruise (63) einen Kampfjet-Piloten spielte.

Musiker beschweren sich immer wieder

Am Samstag waren in den USA landesweit Millionen unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien in weiten Teilen friedlich. Etliche Teilnehmende waren bunt verkleidet, hatten ihre Kinder und Hunde dabei. Nur am Rande kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen.

Immer wieder hatten sich Musiker darüber beschwert, dass Trump ihre Songs für Wahlkampfauftritte nutzt. So hatten etwa die Rolling Stones, Elton John, Ozzy Osbourne, Adele und die Familie des 2017 gestorbenen Sängers Tom Petty den US-Präsidenten dafür kritisiert. Der kanadische Rockstar Neil Young reichte Klage wegen Urheberrechtsverletzung ein. (dpa)

