Sarg diente als Kühlbox: Partyraum in Mexiko geschlossen

Das Fest wird über soziale Netzwerke organisiert. Hunderte Teenager folgen der Einladung. Die Polizei wird durch Notrufe alarmiert.

Mexiko-Stadt.

In Mexiko-Stadt hat die Polizei einen Partyraum geschlossen, in dem Särge als Kühlboxen für die Getränke verwendet wurden. Nach zahlreichen Notrufen von Nachbarn hätten Beamte dort eine nicht genehmigte Party mit rund 800 Teenagern entdeckt, schrieb die Bürgermeisterin des zentralen Stadtbezirks Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, auf der Plattform X. Auf einem Foto, das die Bürgermeisterin postete, sind ein alter geöffneter Sarg, ein Eimer und aufgestapelte Stühle in einem Raum zu sehen, der wie eine Küche aussieht.