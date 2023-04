Schauspielerin Sharon Battiste bei "Let's Dance" raus

Es wird wieder emotional bei "Let's Dance": Die Promis präsentieren Tänze zu ihren Lebensgeschichten. Für eine ehemalige "Bachelorette" hat es sich kurz vor dem Viertelfinale ausgetanzt.

Schauspielerin Sharon Battiste ("Köln 50667") hat in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Mit ihrem Freestyle konnte die 31-Jährige weder die Jury noch das Publikum überzeugen und schied daher aus.

Beim "Magic Moment" galt es, einen besonderen Moment der eigenen Lebensgeschichte zu vertanzen. Battiste, die durch kreisrunden Haarausfall ihre früheren Locken verloren hat, hatte den Umgang mit der Krankheit als Thema ihres Tanzes gewählt. "Ich muss sagen, dass ich stolz auf mich bin", sagte sie vor ihrem Auftritt. Der Weg dahin sei allerdings "nicht der leichteste" gewesen.

24 Punkte gab es letztlich für den Freestyle, in dem Battiste und Tanzpartner Christian Polanc (44) Rumba, Paso Doble und Jive kombinierten - die niedrigste Punktzahl der ersten Runde. Beim Paso Doble habe sich das Paar zum Teil vertanzt, wie die Jury bemängelte. Zusätzliche Punkte konnte Battiste dann noch in der zweiten Runde ergattern, wo sie zum Bachata-Duell gegen Model Anna Ermakova (23) antrat. Der Wettkampf endete unentschieden auf hohem Niveau: Die Jury vergab an beide die Höchstpunktzahl von 30 Punkten.

Volle Punktzahl heimste Ermakova zudem für ihren "Magic Moment" ein, den sie dem Tanzen widmete. Wie sich die Tochter von Tennislegende Boris Becker und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (35) zu "Behind Blue Eyes" von The Who regelrecht frei tanzten, sorgte selbst bei dem sonst so strengen Juror Joachim Llambi (58) für feuchte Augen.

Promis erzählten Geschichten aus ihrem Leben

Emotional wurde es auch bei den anderen besonderen Momenten der Promis. So blickte etwa der Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy (35) auf einen Sturz am Reck zurück, der seine Karriere beendete, und ließ auch das Originalvideo des Unfalls zu Beginn des Tanzes einspielen. Mentalist Timon Krause (28) tanzte im weißen Outfit gegen schwarze Gestalten an und verarbeitete damit seine Depressionen. Es gab aber auch fröhlichere Töne: Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla (36) widmete seinen "Magic Moment" seiner Mutter, die Youtuberin und Schauspielerin Julia Beautx (23) präsentierte einen Tanz über die Beziehung zu ihrer acht Jahre jüngeren Schwester.

Wie nah beieinander die Leistungen vieler Promis nach dem wochenlangen Training liegen, zeigte sich vor allem an den drei Duellen im Anschluss an die Einzeltänze: Zwei gingen mit einem Punkte-Gleichstand aus, das Streetdance-Duell gegen Julia Beutx konnte Philipp Boy mit einem knappen Punkt Unterschied für sich entscheiden.

Auch in der kommenden Sendung müssen die verbliebenen Paare jeweils zwei Tänze präsentieren. Nach Darbietungen der Teilnehmer zu Melodien aus Film und Fernsehen stehen Trio-Tänze an, wie Llambi ankündigte. Dabei wird jedes Paar durch einen zusätzlichen Profi unterstützt. Es gilt, die dritte Person so gut wie möglich in den Tanz einzubinden. (dpa)