Schiff kollidiert mit Brooklyn Bridge in New York: Verletzte

Das Ausbildungsschiff der mexikanischen Marine prallt in die berühmte Hängebrücke. An Bord sollen sich mehrere Hundert Menschen befinden. Mindestens 20 werden verletzt.

New York.

Ein Segelschiff der mexikanischen Marine ist in New York mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Mindestens 20 Menschen wurden ersten Berichten zufolge verletzt. Drei von ihnen befanden sich in kritischem Zustand, wie der Sender CNN und die "New York Times" unter Berufung auf die Feuerwehr berichteten. Das Ausbildungsschiff sei bei dem Unglück beschädigt worden, teilte das mexikanische Marineministerium am späten Abend (Ortszeit) auf der Plattform X mit.