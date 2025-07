Schlager-Star Roy Black: So viel erbte sein Sohn - und darum ist inzwischen alles Geld weg

Er verbreitete beruflich gute Laune, privat kämpfte er mit Sucht und Depressionen. Ende 1991 verstarb Schlagersänger Roy Black alias Gerhard Höllerich. Nun berichtet sein Sohn, wieviel Geld er damals erbte - und warum davon nichts mehr übrig ist.

In den 60ern und 70ern war er einer der ganz großen im Musikgeschäft: Schlagersänger Roy Black („Du bist nicht allein“, „Schön ist es auf der Welt zu sein“). Immer wieder wirkte er in Filmen mit (u.a. Kinderarzt Dr. Fröhlich, Immer Ärger mit den Paukern), spielte letztlich die Hauptrolle des Hotelchefs in der RTL-Serie „Ein Schloß am Wörthersee“.