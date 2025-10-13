Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Insgesamt zwei Dutzend Konzerte will Berg auf ihrer Arena-Tour 2027 geben.(Archiv)
Insgesamt zwei Dutzend Konzerte will Berg auf ihrer Arena-Tour 2027 geben.(Archiv) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Panorama
Schlagerstar Andrea Berg zieht wieder durch die Arenen
Kurz nach Ende der jüngsten Arena-Tour plant Andrea Berg bereits die nächste – was sie Fans schon jetzt über Termine, Ideen und besondere Gänsehautmomente verrät.

Aspach.

Andrea Berg hat ihr Versprechen offenbar ernst gemeint: "Ich würd’s wieder tun", sang sie einst – und genau das tut sie jetzt. Die Schlagerkönigin plant wenige Monate nach dem Ende der jüngsten Arena-Tournee gleich die nächste Auflage und kündigt ihre Termine schon jetzt an.

Im Herbst 2027 will Berg wieder durch die großen Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen – rund zwei Dutzend Konzerte, bei denen sie an die "Gänsehautmomente" ihrer letzten Tour anknüpfen will, wie die 59-Jährige sagt. "Diese besondere Energie möchte ich wieder auf die Bühne bringen", sagt sie weiter und verrät: "Wir arbeiten schon an vielen spektakulären Ideen."

Vorverkauf beginnt schon bald 

Fans dürfen sich schon mal den kommenden Mittwoch (15. Oktober, 10.00 Uhr) vormerken – dann startet nach Angaben der verantwortlichen Agentur der Vorverkauf für "Andrea Berg LIVE 2027" bei mehreren Online-Anbietern, zwei Tage später an den Vorverkaufsstellen.

Mit ihren Songs über die unendliche Liebe, das Glück und die große Sehnsucht, über Trauer, Wut und Leidenschaft versetzt Berg ihre Fans seit mehr als drei Jahrzehnten in Schlagerseligkeit. Berg verkaufte bislang mehr als 16 Millionen Tonträger und erhielt zahlreiche Echos. Kein weiblicher Act hat mehr Nummer-eins-Platten in den offiziellen deutschen Charts platzieren können als die gebürtige Krefelderin. (dpa)

