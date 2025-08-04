Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sänger Hein Simons, vielen besser bekannt als "Heintje", bangt um sein Gehör.
Sänger Hein Simons, vielen besser bekannt als "Heintje", bangt um sein Gehör. Bild: Matthias Wehnert/dpa
Panorama
Schlagerstar Hein "Heintje" Simons droht Ende der Karriere
Mit "Mama" startete der Niederländer 1967 als Kinderstar eine internationale Karriere. Nun droht der Abschied von der Bühne. Und das hat vor allem medizinische Gründe.

Amsterdam.

Der niederländische Schlagersänger Hein "Heintje" Simons bangt um seine Karriere. Sein Gehör spiele nicht mehr mit, sagte der 69 Jahre alte Sänger der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn das nicht besser wird, dann muss ich das Singen früher an den Nagel hängen, als ich will", so Simons. 

Als 12-Jähriger hatte der Sänger 1967 als "Heintje" mit dem Titel "Mama" seinen großen Durchbruch. Es war der Beginn einer internationalen Karriere. Noch immer hat Simons viele Fans - vor allem in deutschsprachigen Ländern. Am 12. August wird der Sänger 70 Jahre alt. 

Hoffen auf KI

Simons trägt zwar Hörgeräte, doch die würden nur alles verstärken, sagte er. Ihm fehlten die mittleren Töne - ein Auftritt sei daher für ihn unmöglich. Nun setzt Simons auf die Technologie. "Vielleicht ist mit Künstlicher Intelligenz noch etwas zu machen." Zunächst hat Simons jedoch alle Konzerte abgesagt. Er will erst wieder auftreten, wenn es "zu hundert Prozent geht, sonst hat es keinen Zweck". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
