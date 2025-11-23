Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schneefälle und gefrierender Regen könnten mancherorts zu Rutschpartien führen. (Archivbild)
Schneefälle und gefrierender Regen könnten mancherorts zu Rutschpartien führen. (Archivbild) Bild: Silas Stein/dpa
Im verschneiten Fichtelberge sind bereits Wintersportler unterwegs.
Im verschneiten Fichtelberge sind bereits Wintersportler unterwegs. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Ab Sonntagnachmittag sollen Niederschläge aufkommen. Vorher zog es manche Spaziergänger noch nach draußen - wie hier bei Sonnenschein auf der Schwäbischen Alb.
Ab Sonntagnachmittag sollen Niederschläge aufkommen. Vorher zog es manche Spaziergänger noch nach draußen - wie hier bei Sonnenschein auf der Schwäbischen Alb. Bild: Thomas Warnack/dpa
Schneefälle und gefrierender Regen könnten mancherorts zu Rutschpartien führen. (Archivbild)
Schneefälle und gefrierender Regen könnten mancherorts zu Rutschpartien führen. (Archivbild) Bild: Silas Stein/dpa
Im verschneiten Fichtelberge sind bereits Wintersportler unterwegs.
Im verschneiten Fichtelberge sind bereits Wintersportler unterwegs. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Ab Sonntagnachmittag sollen Niederschläge aufkommen. Vorher zog es manche Spaziergänger noch nach draußen - wie hier bei Sonnenschein auf der Schwäbischen Alb.
Ab Sonntagnachmittag sollen Niederschläge aufkommen. Vorher zog es manche Spaziergänger noch nach draußen - wie hier bei Sonnenschein auf der Schwäbischen Alb. Bild: Thomas Warnack/dpa
Panorama
Schnee und Glatteis - Straßen können spiegelglatt werden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Glatteis und Schnee erschweren vielerorts den Start in die Woche. Autofahrer müssen besonders im Süden mit gefährlichen Straßenverhältnissen rechnen.

Offenbach.

Autofahrer und Fußgänger aufgepasst - Schneefälle und gefrierender Regen können Straßen und Gehwege ab dem Nachmittag und Abend mancherorts spiegelglatt machen. Besonders kritisch dürfte es vom Saarland und der Pfalz über Schwaben bis nach Niederbayern werden, wo die Niederschläge recht rasch in Regen übergehen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Dieser fällt dann auf den gefrorenen Boden, so dass es stellenweise spiegelglatt werden kann." Durch den Frost der vergangenen Tage seien die Böden teilweise bis etwa 15 Zentimeter tief gefroren.

Teils unwetterartige Glätte erwartet 

Für die Südpfalz und den Schwarzwald rechnet der DWD bereits ab dem Nachmittag und frühen Abend mit Glatteis. Am späten Abend und in der Nacht auf Montag sei im Süden Bayerns und in Oberschwaben sowie im südöstlichen Bayern bis Montagvormittag unwetterartige Glätte möglich.

Auf den Straßen ist also am Abend und in der Nacht, aber auch im montäglichen Berufsverkehr besondere Vorsicht geboten. Neben Glatteis dürfte auch eine dünne Schneedecke von etwa einem bis drei Zentimetern östlich der Linie Hamburg-Erfurt-Stuttgart den Autofahrern zu schaffen machen, im Bergland und in Ostbayern können bis fünf Zentimeter Schnee liegen.

Am Montag dürfte sich die Glätte-Situation dann bundesweit wieder etwas entspannen, doch bereits in der Nacht zum Dienstag seien in Süddeutschland neue Regen- und Schneefälle bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu erwarten - es besteht also wieder vielerorts Glättegefahr.

Ab Sonntagnachmittag sollen Niederschläge aufkommen. Vorher zog es manche Spaziergänger noch nach draußen - wie hier bei Sonnenschein auf der Schwäbischen Alb.
Ab Sonntagnachmittag sollen Niederschläge aufkommen. Vorher zog es manche Spaziergänger noch nach draußen - wie hier bei Sonnenschein auf der Schwäbischen Alb. Bild: Thomas Warnack/dpa
Ab Sonntagnachmittag sollen Niederschläge aufkommen. Vorher zog es manche Spaziergänger noch nach draußen - wie hier bei Sonnenschein auf der Schwäbischen Alb.
Ab Sonntagnachmittag sollen Niederschläge aufkommen. Vorher zog es manche Spaziergänger noch nach draußen - wie hier bei Sonnenschein auf der Schwäbischen Alb. Bild: Thomas Warnack/dpa

Minus 18,5 Grad nachts in Oberstdorf

Hier die Vorhersage im Detail: 

  • Nach einer außergewöhnlich kalten Novembernacht - Spitzenreiter war nach DWD-Angaben Oberstdorf in Bayern mit frostigen minus 18,5 Grad - sollten am Sonntag im Tagesverlauf bei zunehmender Bewölkung am späten Nachmittag Niederschläge aufziehen, die im Nordwesten überwiegend als Schnee fallen, im Südwesten teils als Regen mit Glatteis-Bildung. In der Osthälfte des Landes bleibt es trocken, und vielerorts scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 4 Grad.
  • In der Nacht zum Montag breiten sich die Niederschläge aus und erreichen zum Ende der Nacht auch die Oder und Niederbayern. Anfangs fällt teils Schnee, der später vor allem in der Südhälfte zunehmend in Regen übergeht. Dabei besteht Glatteis- und in Teilen Süddeutschlands auch Unwettergefahr. Zwischen dem Südschwarzwald und dem Bodensee regnet es kräftiger und länger anhaltend. Die Tiefstwerte erreichen plus 2 bis minus 4 Grad, in den östlichen Mittelgebirgen bis minus 8 Grad.
  • Am Montag ist es überwiegend stark bewölkt, gebietsweise fällt Niederschlag. Im höheren Bergland sowie im Nord- und Südosten erwarten die Meteorologen teils Schnee oder gefrierender Regen mit Glatteis-Bildung, sonst regnet es vielerorts bei Höchstwerten zwischen 1 Grad an der Oder und unteren Donau und bis 8 Grad am Rhein.
  • In der Nacht zum Dienstag regnet es gebietsweise, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 700 Meter, dabei liegen die Temperaturen bei plus 3 Grad im Westen und bis minus 2 Grad im Osten und Südosten, stellenweise wird es wieder glatt. Auch der Tagesverlauf bringt am Dienstag viele Wolken und gelegentlichen Regen, oberhalb von etwa 500 bis 700 Metern fällt Schnee. An und in den Alpen schneit es teils kräftig und anhaltend.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
18.11.2025
5 min.
Glätte und Schnee - Frühwinter im Spätherbst
Fast schon ein Winterwunderland? Schnee am Morgen auf der Schwäbischen Alb.
Mitte November und schon winterliche Zustände in Deutschland: Dieses Jahr geht es schnell - in Teilen Deutschlands schneit es auch in den kommenden Tagen munter. Für Autofahrer ist Vorsicht geboten.
21.11.2025
4 min.
Achtung Glätte – Neuer Schnee ab Sonntag
Weiteren Schnee sagt der Deutsche Wetterdienst frühestens am Sonntag vorher.
Wegen Glatteis-Gefahr sollten Autofahrer vor allem im Süden vorsichtig sein. Nachts wird es am Wochenende empfindlich kalt. Wie Meteorologen die tiefen Temperaturen erklären.
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel