Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nicht nur im Sauerland fielen zu Wochenbeginn erste Schneeflocken.
Nicht nur im Sauerland fielen zu Wochenbeginn erste Schneeflocken. Bild: Federico Gambarini/dpa
Nicht nur im Sauerland fielen zu Wochenbeginn erste Schneeflocken.
Nicht nur im Sauerland fielen zu Wochenbeginn erste Schneeflocken. Bild: Federico Gambarini/dpa
Panorama
Schneefall in Mittelgebirgen und Alpen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Temperaturen um den Gefrierpunkt lassen erste Flocken fallen. In manchen Regionen kommen sogar schon Schneeschieber zum Einsatz.

Offenbach.

In einigen Teilen Deutschlands hat es am Montag und in der Nacht zu Dienstag geschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fielen die Flocken sowohl in den Alpen und im Alpenvorland als auch in manchen Mittelgebirgen.

Im Sauerland wurde der Berg Kahler Asten bei Temperaturen knapp unter null von einer dünnen weißen Schicht bedeckt. Auch Bayern bekam zum Start in die Woche etwas Schnee ab - und das nicht nur in den Hochalpen: Während es in den Alpen bereits bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gab, bekamen die Hausdächer im Allgäu nicht ganz so viel ab. Der DWD sprach von etwa fünf Zentimetern Neuschnee im Alpenvorland.

Bei frostigen Temperaturen kam im Erzgebirge bereits der Winterdienst zum Einsatz: Die ersten Schneeschieber befreiten Straßen oberhalb von 600 Metern vom Schneematsch. Bei Temperaturen um die null Grad in der Nacht warnte der DWD vor Glätte durch Neuschnee. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
18.11.2025
3 min.
Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
Summers war unter dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton Finanzminister und später Berater von Ex-Präsident Barack Obama. (Archivbild)
Der Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein zieht weitere Kreise. Ein früherer US-Minister kündigt nun wegen seiner persönlichen Beziehung zu Epstein Konsequenzen an.
16.11.2025
2 min.
Nasskaltes Wetter zum Wochenstart und Schnee in den Alpen
Es wird nasskalt. (Symbolbild)
Endlich etwas Schnee! Aber die nassen Flocken bleiben nicht liegen, kündigte der Wetterdienst an. Nur im Allgäu muss bereits mit zunehmend winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden.
18.11.2025
3 min.
Pressestimmen zum 6:0 der DFB-Elf: Eine deutsche Warnung
Dieser Sieg hinterließ auch international Eindruck
Der deutliche Sieg gepaart mit einer beeindruckenden Leistung der deutschen Mannschaft wird auch international wahrgenommen.
15.11.2025
2 min.
Erster Schnee zu Wochenbeginn
Erstmal ist Schmuddelwetter angesagt.
In der Nacht zu Montag könnte es weiß werden. Der Wetterdienst erwartet aber nur ein "sehr zaghaftes Winterintermezzo".
Mehr Artikel