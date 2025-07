"Schönste Frau": Schauspielerin Monika Hansen ist tot

Film, das war für die Schauspielerin Monika Hansen eine Familiensache. Am liebsten drehte sie mit Ehemann Otto Sander und den Kindern Meret und Ben Becker. Nun gibt es eine traurige Nachricht.

Berlin. Die Schauspielerin Monika Hansen ist tot. Nach Angaben der Agentin ihrer Tochter Meret Becker starb die Berlinerin bereits am 26. Juni im Alter von 83 Jahren. Die schönste Frau der Welt sei gegangen, jetzt sei sie frei, schrieb Becker bei Instagram. Hansens Tod löste große Trauer aus, vor allem in der Schauspielwelt.

"Möge ihre Seele fröhlich sein"

Katja Riemann erinnerte sich in den Kommentaren unter Beckers Instagram-Post an ihre Kollegin: "Deine Mama war eine Insel von Wärme und Zuneigung, wo immer ich sie traf, inmitten von Trubel oder Stille, egal, da war sie und trat immer sofort in Verbindung, als hätte man sich gestern zuletzt gesehen und gesprochen".

Alexandra Maria Lara zeigte sich dankbar: "Ich bin so froh, mit Deiner schönen Mama gearbeitet haben zu dürfen". Die deutsch-iranische Schauspielerin Jasmin Tabatabai würdigte Hansen als starke, freundliche und herzliche Frau: "Möge ihre Seele fröhlich sein, sagen die Iraner. Ganz viel Liebe, deine Jasmin".

Die Mutter von Meret und Ben Becker wurde 83 Jahre alt. (Archivbild) Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Die Mutter von Meret und Ben Becker wurde 83 Jahre alt. (Archivbild) Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Drehs für Wenders und von Trotta

Hansen wurde am 9. April 1942 geboren. 1959 ging sie an die renommierte Otto-Falckenberg-Schule in München und studierte drei Jahre lang Schauspiel. Danach führte sie ihr Weg ans Theater, unter anderem nach Berlin an die Schaubühne und an das Renaissance Theater. Irgendwann folgten erste Auftritte vor der Kamera, so etwa für das Drama "Ich liebe dich, ich töte dich" (1970), in dem auch ihr damaliger Ehemann Rolf Becker mitspielte.

Wim Wenders engagierte Hansen für seinen märchenhaften Film "In weiter Ferne, so nah!" (1993) und Margarethe von Trotta holte sie für ihr Drama "Das Versprechen" (1994) vor die Kamera. 2022 war sie im halbdokumentarischen Drama "Rex Gildo - Der letzte Tanz" von Rosa von Praunheim zu sehen.

Familiensache Film

Hansens besondere Liebe gehörte ihrer Familie - auch beruflich waren sie eng verbunden. Viele Male drehte die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Otto Sander, ihrem Sohn Ben Becker und ihrer Tochter Meret.

Besonders gerne drehte Monika Hansen Filme mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern Ben und Meret Becker. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa Besonders gerne drehte Monika Hansen Filme mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern Ben und Meret Becker. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa

Ihre Kinder stammten aus ihrer ersten Ehe mit dem Schauspieler Rolf Becker, die aber nicht lange hielt. 1964 kam Sohn Ben zur Welt, 1969 dann Tochter Meret, doch 1971 trennte sich das Paar. Hansen verliebte sich neu - in den berühmten Theaterschauspieler Otto Sander. Ab 1973 waren sie liiert, 1985 besiegelte eine Hochzeit ihre Liebe. Auch die Kinder hatten ein enges Verhältnis zu ihrem Ziehvater.

Otto Sander und Monika Hansen waren rund 40 Jahre ein Paar, bis Sander 2013 starb. (Archivbild) Bild: picture alliance / ZB Otto Sander und Monika Hansen waren rund 40 Jahre ein Paar, bis Sander 2013 starb. (Archivbild) Bild: picture alliance / ZB

"Jetzt ist sie bei Otto"

Rund 40 Jahre waren Hansen und Sander zusammen und genossen das gesellschaftliche Leben in Berlin, bis der Schauspieler 2013 im Alter von 72 Jahren starb. Sie glaube, sie war sehr glücklich, "euch zu haben", schrieb eine Freundin der Familie auf Instagram. "Jetzt ist sie bei Otto." (dpa)