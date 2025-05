Schönwetter-Periode endet mit Gewittern

Am Freitag und Samstag kann es heftig werden. Wenn die Gewitter durch sind, ist es mit dem Hochsommer erst einmal vorbei.

Offenbach.

Vorbei mit Sonne, blauem Himmel und Temperaturen zum Schwitzen: Gewitter beenden die Schönwetter-Periode. "Die Wetterlage stellt sich um", verkündete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Das sonnige und sommerlich warme Wetter findet in den kommenden Tagen von Norden her ein jähes Ende."