Hauptdarstellerin Jenna Ortega bei der Weltpremiere von der 2. Staffel von "Wednesday" im Juli in London.
Hauptdarstellerin Jenna Ortega bei der Weltpremiere von der 2. Staffel von "Wednesday" im Juli in London. Bild: Fred Duval/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Panorama
Schon fast 80 Millionen Abrufe für neue "Wednesday"-Episoden
"Wednesday" mit Jenna Ortega ist die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie. Staffel zwei geht gestaffelt online. Nach gut zehn Tagen haben schon viele die ersten vier Folgen geschaut.

Berlin.

Mystery-Komödie kombiniert mit Coming-of-Age-Stoff läuft bestens, wie nun auch die zweite Staffel der Addams-Family-Spin-off-Serie "Wednesday" zeigt. Am 6. August ging die Serie von Kultregisseur Tim Burton ("Beetlejuice") in ihre zweite Staffel. Bislang gibt es Folge 1 bis 4 zu sehen. Teil zwei der zweiten Staffel (Episode 5 bis 8) folgt am 3. September.

In den ersten elf Tagen registrierte Netflix für die vier Folgen schon 79,1 Millionen Abrufe - 50 Millionen zwischen dem 6. und 10. August und 29,1 Millionen zwischen dem 11. und 17. August.

 

Die Netflix-Serie "Wednesday" über die Tochter der Addams Family entwickelte sich nach dem Start im Jahr 2022 schnell zu einem globalen Popkultur-Phänomen. 

Die Mischung aus Thriller, Fantasy und schwarzem Humor traf insbesondere beim jungen Publikum einen Nerv. Netflix gibt für die ersten 91 Online-Tage der ersten Staffel satte 252 Millionen Abrufe an.

Jenna Ortega wurde als Wednesday zum Weltstar

Hauptdarstellerin Jenna Ortega (inzwischen 22 Jahre alt) wurde mit der Serie zum Superstar. Die Serie erhielt zwei Golden Globes und vier Emmys. Jeweils einen erhielt Ortega als beste Hauptdarstellerin. 

Die Serie dreht sich um Wednesday Addams' Zeit an der Nevermore Academy, einer Schule für Außenseiter mit besonderen Fähigkeiten. 

In Staffel eins entdeckte Wednesday ihre seherischen Fähigkeiten und wurde mit einer mysteriösen Mordserie konfrontiert. In Staffel zwei lauern neue mysteriöse Vorkommnisse und Gefahren. Noch dazu ist ihr Bruder Pugsley (Isaac Ordonez) jetzt ebenfalls Nevermore-Schüler.

Staraufgebot mit Buscemi, Lloyd und Lumley

Wednesdays Eltern Morticia und Gomez Addams werden von Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán verkörpert. Neu dabei in Staffel zwei ist unter anderen Steve Buscemi ("The Big Lebowski") als ehrgeiziger Schulleiter. 

"Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd, der in den 90er Jahren in den beiden "Addams Family"-Filmen Onkel Fester spielte, ist Professor Orloff - oder vielmehr dessen Kopf. Die britische Ikone Joanna Lumley ("Absolutely Fabulous") spielt Wednesdays reiche, scharfzüngige Großmutter Hester Frump.

 

 

Bereits vor 87 Jahren erschien im Magazin "The New Yorker" erstmals ein Addams-Family-Cartoon. In den 60er Jahren folgte die erste Serie, die heute ein TV-Klassiker ist. 

Nach diversen Serien und Kinofilmen geht die Addams-Tradition jetzt mit "Wednesday" weiter und begeistert eine neue Generation. Die dritte Staffel ist schon bestätigt worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
