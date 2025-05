Schon vier Tote durch Hochwasser in Australien

Durch die katastrophalen Überschwemmungen an Australiens Ostküste sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Sydney.

Bei schweren Überschwemmungen an der australischen Ostküste sind bereits mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Bei einem der Opfer handelt es sich um einen 63-Jährigen, der in seinem überfluteten Haus in der Gemeinde Moto tot aufgefunden wurde, etwa 250 Kilometer nördlich von Sydney. Mittlerweile wurden auch die Leichen eines etwa 30 Jahre alten Mannes und einer 60-jährigen Frau entdeckt, die in ihren Autos von den Wassermassen überrascht worden waren, wie die Polizei mitteilte.