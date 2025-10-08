Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Großer Polizeieinsatz an einer Paderborner Berufsschule: Eine Schülerin wurde angegriffen
Großeinsatz der Polizei an Berufskolleg: Eine Schülerin wurde mit einem Messer angegriffen
Großer Polizeieinsatz an einer Paderborner Berufsschule: Eine Schülerin wurde angegriffen
Panorama
Schülerin in Paderborn mit Messer angegriffen
Eine Schülerin wird in der Turnhalle eines Berufskollegs angegriffen. Der Tatverdächtige stellt sich später. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Paderborn.

An einem Berufskolleg in Paderborn ist am Mittwoch eine Schülerin mit einem Messer angegriffen worden. Die Schülerin habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und werde notoperiert, teilte die Polizei mit. Zu ihrem Gesundheitszustand gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Der Tatverdächtige sei zunächst geflohen, dann aber festgenommen worden. Es handele sich um einen 25-jährigen deutschen Mitschüler. Laut Polizei soll der Mann die Schülerin in der Turnhalle angegriffen haben. Die Hintergründe der Tat seien unklar und Gegenstand der Ermittlungen. 

Polizisten durchsuchen die Schule

Die Schule hatte Amok-Alarm ausgelöst. Zahlreiche Polizeikräfte, darunter Spezialkräfte, sicherten die Schule. Es habe aber keine Gefahr für Unbeteiligte bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Routinemäßig sei auch nach möglichen weiteren Verletzten gesucht worden. Die Durchsuchung sei aber ohne Ergebnis geblieben, teilte die Polizei am Abend mit. 

Die Ermittler werten die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Zudem öffnete die Polizei ein Hinweisportal für Zeugen. In diesem können sie Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, hochladen.

Die Schule ist ein Angebot der Erwachsenenbildung etwa für Berufstätige oder junge Mütter und Väter, die Schulabschlüsse nachholen wollen. (dpa)

