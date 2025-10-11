Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Es gibt drei Verletzte nach Schüssen in Gießen.
Es gibt drei Verletzte nach Schüssen in Gießen. Bild: Carolin Eckenfels/dpa
Panorama
Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht
Nach Schüssen in Gießen gibt es drei Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Gießen.

In Gießen fallen mehrere Schüsse - drei Menschen sind verletzt. Mittlerweile hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Was wir wissen

  • Die Tat: Der Tatverdächtige soll in Gießen in einem Wettbüro mehrere Schüsse abgegeben haben sowie einen Schuss auf der Flucht.
  • Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag in und vor einem Wettbüro am Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr.
  • Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, sie schweben laut Polizei nicht in Lebensgefahr.
  • Täter: Am Abend nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Er soll zuvor zu Fuß geflüchtet sein.
  • Gefährdungslage: Die Polizei ging schon am Nachmittag nicht davon aus, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand.

Was wir nicht wissen

  • Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters.
  • Identität des Täters: Zur Identität des mutmaßlichen Täters macht die Polizei derzeit keine Angaben.
  • Identität der Verletzten: Weitere Details zu den Opfern teilte die Polizei nicht mit. 

(dpa)

