Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht

Nach Schüssen in Gießen gibt es drei Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Gießen. In Gießen fallen mehrere Schüsse - drei Menschen sind verletzt. Mittlerweile hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Was wir wissen

Die Tat: Der Tatverdächtige soll in Gießen in einem Wettbüro mehrere Schüsse abgegeben haben sowie einen Schuss auf der Flucht.

Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag in und vor einem Wettbüro am Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr.

Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, sie schweben laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Täter: Am Abend nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Er soll zuvor zu Fuß geflüchtet sein.

Gefährdungslage: Die Polizei ging schon am Nachmittag nicht davon aus, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand.

Was wir nicht wissen

Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters.

Identität des Täters: Zur Identität des mutmaßlichen Täters macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Identität der Verletzten: Weitere Details zu den Opfern teilte die Polizei nicht mit.

(dpa)