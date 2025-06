Schüsse in Österreich: Was wir wissen - und was nicht

An einem Gymnasium in Graz fallen mehrere Schüsse. Was bislang dazu bekannt ist - und was nicht.

Graz. An einer Schule im österreichischen Graz sind am Vormittag Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei sind mehrere Menschen gestorben. Was wir bisher wissen - und was nicht.

Was wir wissen

Der Vorfall: Gegen 10.00 Uhr fielen Schüsse an dem Gymnasium.

Die Opfer: Mehrere Menschen sind gestorben, wie die Polizei mitteilt.

Der Täter: Die Polizei geht derzeit von einem Einzeltäter aus und bestätigte, dass dieser unter den Toten ist.

Der Ablauf: Spezialeinheiten wurden laut Polizei sofort alarmiert. Das Gebäude wurde evakuiert, wie die Polizei auf der Plattform X schrieb. Schüler und Lehrer wurden zu einem sicheren Treffpunkt geleitet. Nach Angaben des örtlichen Roten Kreuzes waren 160 Rettungskräfte vor Ort.

Die Schule: Es handelt es sich um ein sogenanntes Bundes-Oberstufenrealgymnasium. An solchen Schulen sind Schülerinnen und Schüler in der Regel 14 Jahre und älter. Die Schule zeigt auf ihrer Webseite 17 Schulklassen und ein Foto von rund 40 Lehrkräften.

Was wir nicht wissen

Opferzahlen: Wie viele Menschen bei den Schüssen ums Leben gekommen sind, ist noch nicht offiziell kommuniziert worden. Die Polizei bestätigte mehrere Tote, ohne eine konkrete Anzahl zu nennen. Die Nachrichtenagentur APA schreibt unter Berufung auf die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und die Polizei von zehn Toten. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur nannte ein Sprecher der Stadt hingegen keine konkrete Zahl. Auch zu möglichen Verletzten gibt es bislang keine Angaben.

Motiv: Zu einer Motivlage - also ob es sich möglicherweise um einen Amoklauf handelt, oder die Tat einen politischen Hintergrund hat - teilten die Behörden bislang nichts mit.

(dpa)