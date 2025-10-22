Schüsse mit Totem in Hannover - Was bisher bekannt ist

Nach tödlichen Schüssen in Hannover laufen die Ermittlungen. Was über Opfer, Täter und Hintergründe bekannt ist – und was noch offen bleibt.

Hannover. In Hannover fallen am Abend mehrere Schüsse, ein Mann stirbt und mehrere Menschen wurden verletzt. Bisher ist über die Tat nur wenig bekannt. Was wir wissen - und was nicht:

Was wir wissen:

Opfer: Laut Polizei ist ein 27-jähriger Mann erschossen worden. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt. Sie kamen zur Behandlung in mehrere umliegende Krankenhäuser.

Tatablauf: Zwei oder mehrere Gruppen gerieten in Streit, dann eskalierte der Konflikt in der Vahrenwalder Straße. Gegen 18:25 Uhr fielen mehrere Schüsse, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Verdächtige: Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Inwieweit diese Person in die Auseinandersetzung verwickelt war, wird derzeit geprüft.

Fahndung: Die Beamten haben weitere Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Polizei-Hubschrauber überflog am Abend die Gegend rund um den Tatort, Spürhunde suchten den Tatort ab.

Was wir nicht wissen:

Opfer: Die Leiche des Toten soll noch genauer untersucht werden. "Die Polizei strebt eine Obduktion an", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittler konnten noch keine Angaben zur Anzahl der Verletzten und dem Schwergrad ihrer Verletzungen machen.

Verdächtige: Die Beamten fahnden nach weiteren Tätern. Wie viele Verdächtige auf der Flucht sind, ist unklar. "Der Einsatz dauert noch an", sagte die Polizeisprecherin am Abend.

Weiterer Tatort: Die Polizei fand am späten Abend eine verletzte Person an einem anderen Tatort. "Wir prüfen gerade, ob es einen Zusammenhang gibt", sagte die Polizeisprecherin. Zum Zustand und zur Identität konnte die Beamtin zunächst nichts sagen.

Motiv: Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt. Noch gibt es auch keine Erkenntnisse, warum der Konflikt so eskalierte.

Waffen: Die Polizei ermittelt, wie viele Waffen und welche Waffen bei der Schießerei zum Einsatz kamen. Unklar ist auch, woher die Waffen stammen.

(dpa)