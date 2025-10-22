Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach einer Schießerei in Hannover.
Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach einer Schießerei in Hannover. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Tatort.
Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Tatort. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Einsatzkräfte sichern den Bereich vor Schaulustigen.
Einsatzkräfte sichern den Bereich vor Schaulustigen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Die Polizei bittet, den Bereich zu meiden.
Die Polizei bittet, den Bereich zu meiden. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach einer Schießerei in Hannover.
Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach einer Schießerei in Hannover. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Tatort.
Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Tatort. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Einsatzkräfte sichern den Bereich vor Schaulustigen.
Einsatzkräfte sichern den Bereich vor Schaulustigen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Die Polizei bittet, den Bereich zu meiden.
Die Polizei bittet, den Bereich zu meiden. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Panorama
Schüsse mit Totem in Hannover - Was bisher bekannt ist
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach tödlichen Schüssen in Hannover laufen die Ermittlungen. Was über Opfer, Täter und Hintergründe bekannt ist – und was noch offen bleibt.

Hannover.

In Hannover fallen am Abend mehrere Schüsse, ein Mann stirbt und mehrere Menschen wurden verletzt. Bisher ist über die Tat nur wenig bekannt. Was wir wissen - und was nicht:

Was wir wissen:

  • Opfer: Laut Polizei ist ein 27-jähriger Mann erschossen worden. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt. Sie kamen zur Behandlung in mehrere umliegende Krankenhäuser.
  • Tatablauf: Zwei oder mehrere Gruppen gerieten in Streit, dann eskalierte der Konflikt in der Vahrenwalder Straße. Gegen 18:25 Uhr fielen mehrere Schüsse, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.
  • Verdächtige: Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Inwieweit diese Person in die Auseinandersetzung verwickelt war, wird derzeit geprüft.
  • Fahndung: Die Beamten haben weitere Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Polizei-Hubschrauber überflog am Abend die Gegend rund um den Tatort, Spürhunde suchten den Tatort ab.

Was wir nicht wissen:

  • Opfer: Die Leiche des Toten soll noch genauer untersucht werden. "Die Polizei strebt eine Obduktion an", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittler konnten noch keine Angaben zur Anzahl der Verletzten und dem Schwergrad ihrer Verletzungen machen.
  • Verdächtige: Die Beamten fahnden nach weiteren Tätern. Wie viele Verdächtige auf der Flucht sind, ist unklar. "Der Einsatz dauert noch an", sagte die Polizeisprecherin am Abend.
  • Weiterer Tatort: Die Polizei fand am späten Abend eine verletzte Person an einem anderen Tatort. "Wir prüfen gerade, ob es einen Zusammenhang gibt", sagte die Polizeisprecherin. Zum Zustand und zur Identität konnte die Beamtin zunächst nichts sagen.
  • Motiv: Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt. Noch gibt es auch keine Erkenntnisse, warum der Konflikt so eskalierte.
  • Waffen: Die Polizei ermittelt, wie viele Waffen und welche Waffen bei der Schießerei zum Einsatz kamen. Unklar ist auch, woher die Waffen stammen.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
23.10.2025
2 min.
Tödliche Auseinandersetzung in Hannover – viele Fragen offen
Einsatzkräfte sichern den Tatort.
Mehrere Schüsse, ein Toter und Verletzte: Was steckt hinter dem Streit in Hannover? Die Polizei sucht nach Antworten.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
3 min.
Schüsse in Hannover - Junger Mann stirbt, mehrere Verletzte
Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach einer Schießerei in Hannover.
Mitten in Hannover fallen Schüsse, ein junger Mann stirbt. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber und Hunden nach Verdächtigen. Was steckt hinter der blutigen Auseinandersetzung?
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
Mehr Artikel