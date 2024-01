Schule in Brandenburg: Neun Kinder mit Vergiftungsanzeichen

Ist ein Gasaustritt die Ursache für die Vergiftung? 25 Kinder sind in der Klasse, einige von ihnen klagen über Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen.

Ahrensfelde.

In einer Schule in Ahrensfelde in Brandenburg haben mindestens neun Kinder am Mittwochmorgen Vergiftungsanzeichen gezeigt. Das teilte die Rettungsleitstelle in Eberswalde am Mittwochmorgen mit. Demnach soll es sich um Kinder einer Klasse handeln, bei denen die Anzeichen einer Vergiftung zeitgleich aufgetreten sind.