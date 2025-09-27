Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Frohgelaunt griff der "Terminator" im Marstall-Festzelt zum Taktstock.
Frohgelaunt griff der "Terminator" im Marstall-Festzelt zum Taktstock. Bild: Felix Hörhager/dpa
Auch Schwarzeneggers Sohn Christopher war dabei.
Auch Schwarzeneggers Sohn Christopher war dabei. Bild: Felix Hörhager/dpa
Frohgelaunt griff der "Terminator" im Marstall-Festzelt zum Taktstock.
Frohgelaunt griff der "Terminator" im Marstall-Festzelt zum Taktstock. Bild: Felix Hörhager/dpa
Auch Schwarzeneggers Sohn Christopher war dabei.
Auch Schwarzeneggers Sohn Christopher war dabei. Bild: Felix Hörhager/dpa
Panorama
Schwarzenegger gibt auf der Wiesn den Takt an
Hauch von Hollywood zur Halbzeit der Wiesn: Der "Terminator" greift sich den Taktstock im Marstall-Zelt und dirigiert von der Bühne. Nicht die erste Erfahrung dieser Art für den 78-Jährigen.

München.

Filmstar Arnold Schwarzenegger (78) hat auf dem Münchner Oktoberfest zum Taktstock gegriffen. Im Marstall-Festzelt dirigierte der prominente Besuch aus Amerika am Freitagabend die Band und die singende Menge - und hatte dabei sichtlich Spaß. Anschließend machte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Selfies mit den Musikern. 

Begleitet wurde Schwarzenegger von seiner Lebensgefährtin Heather.
Begleitet wurde Schwarzenegger von seiner Lebensgefährtin Heather. Bild: Felix Hörhager/dpa
Begleitet wurde Schwarzenegger von seiner Lebensgefährtin Heather.
Begleitet wurde Schwarzenegger von seiner Lebensgefährtin Heather. Bild: Felix Hörhager/dpa

Begleitet wurde Schwarzenegger von seiner Partnerin Heather (50), Sohn Christopher (28) und dem Wiesnwirt Siegfried Able. 

Es war nicht der erste Besuch des gebürtigen Österreichers auf dem größten Volksfest der Welt. Auch den Dirigentenstab im Marstall-Zelt übernahm der "Terminator" nicht zum ersten Mal. (dpa)

