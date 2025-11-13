Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Matthias Schweighöfers neuer Film "Das Leben der Wünsche" kommt diese Woche ins Kino. (Archivbild)
Matthias Schweighöfers neuer Film "Das Leben der Wünsche" kommt diese Woche ins Kino. (Archivbild) Bild: Georg Wendt/dpa
Panorama
Schweighöfer braucht mit Mitte 40 nicht immer Tempo 250
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Matthias Schweighöfer feierte in diesem Jahr seinen 44. Geburtstag. Anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Films "Das Leben der Wünsche" sprach der Schauspieler nun über seine neue Gelassenheit.

Berlin.

Schauspieler Matthias Schweighöfer war in diesem Jahr schon in mehreren Filmen zu sehen oder zu hören – zeigt sich aber auch offen für etwas mehr Entschleunigung. "Mit Mitte 40 muss der Motor nicht immer auf 250 laufen. Wenn man immer nur schnell ist, verpasst man, was links und rechts am Straßenrand passiert", sagte der Schauspieler der "Bild"-Zeitung. Ob er Probleme mit dem Älterwerden habe? "Ich habe das leider nicht unter Kontrolle – also nehme ich es an."

In seinem neuen Film "Das Leben der Wünsche" spielt Schweighöfer den unscheinbaren Familienvater Felix Niemann, dem es an Leidenschaft fehlt. Die Falten werden tiefer, das Haar noch lichter, die Frustration größer. Ein mysteriöser Ladenbesitzer verspricht ihm die Erfüllung dreier Wünsche. Niemann wünscht sich nur eines – die Erfüllung aller seiner Wünsche – und muss mit den Konsequenzen zurechtkommen.

"Fünf Minuten frische Luft. Wie gut ist das?"

Auf die Frage, was privates Glück für ihn bedeute, antwortete Schweighöfer der "Bild": "Morgens aufwachen und dankbar sein, dass man aufwacht. Warmes Wasser. Der Hund, der mich rausbringt – fünf Minuten frische Luft. Wie gut ist das?" Die Zeichen stehen bei dem Schauspieler also auf weniger Aufregung: "Mein letzter Ausbruch war die Entscheidung: mit dem Hund die kleine Runde im Park oder doch in den Wald – dem Hund zuliebe." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Mehr Artikel