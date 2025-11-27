Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Strände in der Region wurden zunächst gesperrt. (Symbolbild)
Die Strände in der Region wurden zunächst gesperrt. (Symbolbild) Bild: Dean Lewins/AAP/dpa
Die Strände in der Region wurden zunächst gesperrt. (Symbolbild)
Die Strände in der Region wurden zunächst gesperrt. (Symbolbild) Bild: Dean Lewins/AAP/dpa
Panorama
Schweizerin bei Haiattacke in Australien getötet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Haialarm nördlich von Sydney: Eine junge Frau aus der Schweiz stirbt, ihr Freund überlebt nur knapp. Berichten zufolge soll ein Bullenhai attackiert haben. Was war passiert?

Sydney.

Bei einem Haiangriff vor der australischen Ostküste ist eine junge Schweizerin tödlich verletzt worden. Ihr Freund überlebte die Attacke knapp und wurde mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus geflogen. Die Zeitung "Sydney Morning Herald" berichtete unter Berufung auf andere Touristen auf einem nahegelegenen Campingplatz, dass das Paar erst am Vorabend an der idyllischen Crowdy Bay angekommen sei. 

War es ein Bullenhai?

Die Polizei habe das Schweizer Generalkonsulat in Sydney kontaktiert, um mit den Familien in der Heimat Kontakt aufzunehmen, schrieb die Zeitung weiter. Beide sollen in ihren Zwanzigern gewesen sein und mit Delfinen geschwommen sein, als der Hai angriff. 

Der Vorfall ereignete sich nahe dem Campingplatz Kylies Beach, rund 350 Kilometer nördlich von Sydney. Die Region liegt recht abgelegen, ist aber wegen ihrer landschaftlichen Schönheit bei Einheimischen und Besuchern sehr beliebt. Medien zufolge handelte es sich bei dem Raubfisch wahrscheinlich um einen drei Meter langen Bullenhai. Der Mann sei bei dem Versuch, seine Freundin zu retten, ebenfalls von dem Tier attackiert worden.

Augenzeuge als Lebensretter

Die Einsatzkräfte waren nach Angaben der Polizei in News South Wales am frühen Morgen (Ortszeit) zu dem Strand gerufen worden. Derweil leisteten Augenzeugen bereits Erste Hilfe. Die Frau sei aber noch vor dem Eintreffen der Notärzte gestorben, hieß es. "Ein großes Lob an den Passanten am Strand, der dem Mann das Bein abgebunden und ihm damit wahrscheinlich das Leben gerettet hat", zitierte der Sender ABC einen Sprecher der Rettungsteams. 

Die Behörden versuchten, den Hai zu sichten. Örtliche Organisationen halfen mit Drohnen bei der Suche. "Hoffentlich kann der verantwortliche Hai identifiziert werden", sagte Polizeichef Timothy Bayly. Die Strände in der Region wurden vorläufig gesperrt. 

Der Strand liegt abgelegen, ist aber bei Badegästen sehr beliebt.
Der Strand liegt abgelegen, ist aber bei Badegästen sehr beliebt. Bild: Uncredited/NSW National Parks/dpa
Der Strand liegt abgelegen, ist aber bei Badegästen sehr beliebt.
Der Strand liegt abgelegen, ist aber bei Badegästen sehr beliebt. Bild: Uncredited/NSW National Parks/dpa

Die Rettungsorganisation Surf Life Saving NSW sprach von einer "schrecklichen Tragödie". Das Gebiet sei bei vielen Badegästen beliebt, sagte James Turnham, Koordinator der Rettungsschwimmer. "Wir möchten natürlich, dass sie sich der Risiken bewusst sind. Und Haie gehören an solchen unkontrollierten Orten ganz klar zu den Risiken."

Bereits mehrere tödliche Angriffe in diesem Jahr

Ein Meeresbiologe sagte dem australischen "Guardian", es sei selten, dass ein Hai mehr als eine Person angreife - jedoch komme dies vor, wenn die Tiere auf der Jagd seien und Konkurrenten fernhalten wollten.

Offiziellen Daten zufolge kamen in der ersten Jahreshälfte drei Menschen in Australien bei Haiangriffen ums Leben. Im September war ein Surfer in einem Vorort von Sydney bei einem Angriff gestorben. Für den Menschen sind vor allem drei in der Region heimische Arten gefährlich: Tigerhaie, Bullenhaie und Weiße Haie. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
13.11.2025
3 min.
Magisches Südlicht über Australien und Neuseeland
Die Aurora Australis begeisterte Menschen in Australien und Neuseeland.
Spektakuläres Farbspiel auf der Südhalbkugel: Nach einem gewaltigen Sonnensturm flackerte eine magische Aurora Australis über Australien und Neuseeland – so intensiv wie seit Jahren nicht mehr.
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
06.11.2025
2 min.
Powerbank explodiert: Mann gerät in Airport-Lounge in Brand
Immer mehr Fluglinien überprüfen ihre Richtlinien für den Transport von Lithium-Batterien. (Symbolbild)
Schreie, Rauch, Flammen: In der Business Lounge von Qantas gerät ein Mann in Brand, als eine Powerbank in seiner Tasche explodiert. Lithium-Akkus gelten zunehmend als Gefahr im Luftverkehr.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel