Schwere Überschwemmungen an australischer Ostküste

Im australischen Bundesstaat New South Wales warten viele Menschen auf ihren Dächern auf Rettung. Und das Hochwasser steigt weiter. Von Meteorologen gibt es keine Entwarnung.

Sydney.

An der Ostküste Australiens sind nach heftigen Regenfällen ganze Landstriche überflutet. Besonders betroffen sind die Kleinstädte Taree in der Weinregion Hunter Valley und Wingham in der Region Mid North Coast. Das betroffene Gebiet liegt rund 300 Kilometer nördlich von Sydney.