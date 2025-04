Schwere Waldbrände wüten bei Jerusalem

In den Wäldern im Umkreis von Jerusalem kommt es immer wieder zu heftigen Bränden. Diesmal ist die Feuersbrunst so stark, dass mehrere Wohnorte in Israel geräumt werden.

Jerusalem. Schwere Waldbrände toben im Umkreis von Jerusalem. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte waren nach eigenen Angaben im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die zentrale Schnellstraße zwischen Tel Aviv und Jerusalem wurde im Bereich der Brände gesperrt. Auf Videos war zu sehen, wie Menschen wegen des dichten Rauchs auf der Straße aus ihren Autos flüchteten und diese stehenließen.

Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, die Feuer seien so stark, dass Israel um internationale Hilfe gebeten habe. Nach israelischen Medienberichten wollten Griechenland, Zypern, Kroatien und Italien in den kommenden Stunden Löschflugzeuge schicken. Mehrere Wohnorte mussten geräumt werden.

Ein Sprecher des Rettungsdienstes Magen David Adom sagte, insgesamt seien zwölf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden auch zwei Babys mit Rauchverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In den Wäldern rund um Jerusalem kommt es immer wieder zu Bränden. Wegen starker Winde sollen nach Medienberichten die diesjährigen Feiern zum israelischen Unabhängigkeitstag eingeschränkt werden, die am Abend beginnen sollten. (dpa)