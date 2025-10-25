Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auf der Bundesstraße 4 hat es einen schweren Unfall gegeben.
Auf der Bundesstraße 4 hat es einen schweren Unfall gegeben.
Panorama
Schwerer Unfall auf der B4 am Mittellandkanal
Nach einem schweren Unfall bei Braunschweig ist die Bundesstraße 4 in Höhe Mittellandkanal gesperrt. Rettungsdienst, Feuerwehr und ein Hubschrauber sind vor Ort im Einsatz.

Braunschweig.

In Braunschweig hat es auf der Bundesstraße 4 einen schweren Unfall gegeben. Diese sei im Bereich Mittellandkanal und dem Ende der Autobahn 391 voll gesperrt, teilte die Polizei mit. Rettungsdienst und Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz. Weitere Angaben machten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht.

Rettungskräfte der Feuerwehr sind an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 4 an einer Brücke über den Mittellandkanal im Einsatz.
Rettungskräfte der Feuerwehr sind an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 4 an einer Brücke über den Mittellandkanal im Einsatz.
Auf ersten Bildern von der Unfallstelle ist ein völlig zerstörter schwarzer Pkw zu sehen. Das Dach des Wagens ist größtenteils abgerissen. Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle und sind zudem mit einem Boot auf dem Mittellandkanal im Einsatz. (dpa)

