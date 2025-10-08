Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Parton hatte zuletzt immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. (Archivbild)
Parton hatte zuletzt immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa
Parton hatte zuletzt immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. (Archivbild)
Parton hatte zuletzt immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa
Panorama
Schwester ruft zu Gebeten für Dolly Parton auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Später stellte Freida Parton zwar klar, es sollte nicht so dramatisch klingen. Die Fans sind aber dennoch in Sorge.

Nashville.

Mit einem Aufruf, für Dolly Parton (79) zu beten, hat die Schwester der US-Country-Sängerin deren Fans beunruhigt. "Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat", schrieb Freida Parton am Dienstag (Ortszeit) auf ihrer verifizierten Facebook-Seite. Sie sei die ganze Nacht wach gewesen, um für Dolly zu beten. Zugleich bat sie alle, die ihre Schwester lieben, ebenfalls für sie zu beten. 

"Sie ist stark, sie wird geliebt, und mit all den Gebeten, die für sie gesprochen werden, weiß ich in meinem Herzen, dass es ihr wieder gut gehen wird", ergänzte sie. Stunden später schrieb die 68-Jährige, sie müsse etwas klarstellen: "Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen, als ich um Gebete für Dolly gebeten habe." Die Sängerin fühle sich seit einiger Zeit nicht ganz wohl, und als kleine Schwester habe sie deshalb lediglich um Gebete für ihre große Schwester bitten wollen. 

Konzerte in Las Vegas verschoben

Ende September hatte Dolly Parton ("Jolene", "Nine to Five") wegen gesundheitlicher Probleme mehrere für Dezember geplante Konzerte in Las Vegas absagen müssen. Diese sollen nun im September 2026 nachgeholt werden.

Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, schrieb sie damals auf Instagram. "Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt." Aber sie glaube, er rate ihr, jetzt langsamer zu machen, "damit ich für weitere Abenteuer mit euch allen bereit bin".

Im März war Partons Ehemann mit 82 Jahren gestorben. Das Paar war fast 60 Jahre lang verheiratet gewesen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
07:19 Uhr
3 min.
Dolly Parton: "Sehe ich krank aus? Ich arbeite hart hier!"
Dolly Parton musste im September einige Konzerte verschieben. (Archivbild)
Konzertabsagen und eine dramatisch klingende Nachricht ihrer Schwester: Fans von Dolly Parton waren in der vergangenen Zeit in großer Sorge um ihr Idol. Nun meldete sich die Sängerin selbst zu Wort.
29.09.2025
1 min.
Dolly Parton muss Shows in Las Vegas verschieben
Dolly Parton stehen medizinische Eingriffe bevor. (Archivbild)
Gesundheitliche Eingriffe zwingen Dolly Parton zur Verschiebung ihrer Konzerte in Las Vegas. Ärzte hätten ihr dazu geraten.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel