Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
US-Sängerin Selena Gomez (33) erzählt vom Beginn ihrer Freundschaft mit Popstar-Kollegin Taylor Swift (35) nach ihren jeweiligen Trennungen von einem der Jonas Brothers. (Archivbild)
US-Sängerin Selena Gomez (33) erzählt vom Beginn ihrer Freundschaft mit Popstar-Kollegin Taylor Swift (35) nach ihren jeweiligen Trennungen von einem der Jonas Brothers. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/dpa
Gomez und Swift besuchen auch zusammen Veranstaltungen, etwa die Grammy Awards 2016. (Archivbild)
Gomez und Swift besuchen auch zusammen Veranstaltungen, etwa die Grammy Awards 2016. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
US-Sängerin Selena Gomez (33) erzählt vom Beginn ihrer Freundschaft mit Popstar-Kollegin Taylor Swift (35) nach ihren jeweiligen Trennungen von einem der Jonas Brothers. (Archivbild)
US-Sängerin Selena Gomez (33) erzählt vom Beginn ihrer Freundschaft mit Popstar-Kollegin Taylor Swift (35) nach ihren jeweiligen Trennungen von einem der Jonas Brothers. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/dpa
Gomez und Swift besuchen auch zusammen Veranstaltungen, etwa die Grammy Awards 2016. (Archivbild)
Gomez und Swift besuchen auch zusammen Veranstaltungen, etwa die Grammy Awards 2016. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Panorama
Selena Gomez gibt Einblick in Freundschaft zu Taylor Swift
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Teenager dateten die US-Popstars Selena Gomez und Taylor Swift beide ein Mitglied der Jonas Brothers. Was war das Beste, das die beiden Frauen aus den Beziehungen mitnahmen?

Los Angeles.

US-Sängerin Selena Gomez (33) hat vom Beginn ihrer langjährigen Freundschaft mit Popstar-Kollegin Taylor Swift (35) erzählt - beide waren als Teenager mit einem der Brüder aus der Band Jonas Brothers liiert. "Sie und ich sagen gerne, dass das Beste, was wir aus diesen Beziehungen mitgenommen haben, wir beide sind", sagte Gomez im Podcast "Therapuss with Jake Shane". 

Sie und Swift seien sich begegnet, als sie "etwa 15" war und Swift "17 oder 18". Beide dateten laut Gomez damals ein Mitglied der Jonas Brothers. "Ich war mit Nick zusammen und sie mit Joe. Und alles war irgendwie süß", sagte die Sängerin und Schauspielerin. 

Gomez: "Blieben zusammen durch Höhen und Tiefen"

Zu "besten Freundinnen" seien sie nach dem Ende ihrer jeweiligen Beziehungen zu Nick und Joe Jonas geworden - "verbunden durch die Trennung, wie das bei Mädchen so ist", erzählte Gomez. "Und dann blieben wir einfach zusammen durch alle Höhen und Tiefen, die danach kamen, und jetzt sind wir hier, 16 Jahre später." 

Swift habe ihr zu Beginn ihrer Freundschaft auch ihren späteren Hit "Love Story" vorgespielt, noch bevor sie das Lied veröffentlicht hatte, berichtete Gomez. 

Swift ist heute mit American-Football-Spieler Travis Kelce zusammen. Einzelne gemeinsame Auftritte oder veröffentlichte Fotos begeistern regelmäßig die Fangemeinden beider Stars. Gomez ist mittlerweile mit dem Songwriter und Produzenten Benny Blanco verlobt. Zusammen schrieb das Paar Gomez' neues Album "I Said I Love You First", welches im März 2025 erschienen ist. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08.08.2025
3 min.
Get-together von Swifties in Wien ein Jahr nach Terroralarm
Wien am Freitag: Taylor-Swift-Fans versammeln sich und tauschen Armbänder aus.
Im August 2024 wurden drei Konzerte von Superstar Taylor Swift aus Angst vor einem Anschlag abgesagt. Nun setzen Hunderte Fans ein Zeichen gegen Hass und Terror. Die Ermittlungen dauern indes an.
25.07.2025
2 min.
Jonas Brothers: Bekamen mit 14 Fragen über unser Sexleben
Kevin, Nick und Joe Jonas wurden jung berühmt - und mit unangemessenen Fragen konfrontiert. (Archivbild)
Die Jonas Brothers waren zu Beginn ihrer Karriere das Idol vieler Mädchen. Doch schon als Teenager mussten sie sich intimen Fragen stellen. Das hatte auch mit den Ringen zu tun, die sie damals trugen.
Mehr Artikel