„Servicestörung“ bei Klarna: Nutzer melden Probleme bei Bezahldienstleister

Zig Millionen Menschen nutzen weltweit Klarna. Am Mittwochmittag ging plötzlich nichts mehr. Nach etwa zwei Stunden liefen die Systeme wieder.

Chemnitz.

Probleme beim schwedischen Zahlungsanbieter Klarna am Mittwoch! Wer sich am Mittag einloggen wollte, wurde über eine „Servicestörung“ informiert und bekam folgende Fehlermeldung angezeigt: „Wir haben derzeit Probleme.“ Das Unternehmen versprach: „Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen.“