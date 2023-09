"Shrek"-Song-Sänger Steve Harwell liegt im Sterben

Der frühere Rockstar Steve Harwell hat Medienberichten zufolge nur noch kurze Zeit zu leben. Nach jahrelangem Alkoholmissbrauch soll nun seine Leber versagen.

Steve Harwell war mit seiner Rockband "Smash-Mouth" in den 90er-Jahren bekannt geworden. Der Hit "Walkin' On The Sun" bescherte der Gruppe weltweiten Ruhm. Später gelang ihr mit dem Song "All Stars", der auch in dem Film "Shrek" zu hören ist, ein weiterer großer Erfolg.