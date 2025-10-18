Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Papst Leo XIV. hatte das Motorrad im September in Rom in Empfang genommen. (Archivbild)
Papst Leo XIV. hatte das Motorrad im September in Rom in Empfang genommen. (Archivbild) Bild: Felix Hörhager/dpa
Panorama
Signiertes "Papst-Motorrad" für 130.000 Euro versteigert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einer Auktion in München kam ein nahezu himmlisches Motorrad unter den Hammer. Der Käufer muss tief in die Tasche greifen.

München.

Ein von Papst Leo XIV. signiertes Motorrad ist für 130.000 Euro plus Gebühren und Steuern versteigert worden. Der Pontifex hatte das Gefährt den Angaben des Auktionshauses RM Sotheby's zufolge im September im Vatikan mit seiner Unterschrift versehen. Fotos auf der Homepage des Auktionshauses zeigen ihn auf der Maschine sitzend und mit einem passenden Helm in der Hand. 

"Jesus Biker" brachten weißes Motorrad nach Rom

Eine Gruppe von "Jesus Bikern" hatte das weiße Motorrad, das vom päpstlichen Papamobil inspiriert sein soll, auf einer dreitägigen Reise von Schaafheim in Südhessen bis auf den Petersplatz in Rom gefahren.

Der neue Papst hinterließ auf dem Motorrad seine Signatur. (Archivbild)
Der neue Papst hinterließ auf dem Motorrad seine Signatur. (Archivbild) Bild: Felix Hörhager/dpa
Geld soll Kindern in Madagaskar zugutekommen

Die BMW R 18 Transcontinental ging mit 30.000 Euro in die Versteigerung, der Preis schoss dann allerdings schnell nach oben. Der Erlös soll nach Angaben auf der Homepage des Auktionshauses den päpstlichen Missionswerken in Österreich zugutekommen und an Kinder in Madagaskar gehen.

Der Käufer muss dabei mehr als den reinen Zuschlagspreis zahlen. Zusätzlich werden laut RM Sotheby's noch 20 Prozent Gebühren und auf diese noch 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. (dpa)

