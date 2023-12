Silvesterfeier am Times Square mit Paul Anka und Flo Rida

Silvester in New York ist immer etwas ganz Besonderes. Bei der großen Show am Times Square treten auch in diesem Jahr wieder namhafte Stars auf.

New York. Bei der berühmten Silvesterfeier am New Yorker Times Square sollen in diesem Jahr unter anderem die Musiker Flo Rida (44, "Low") und Paul Anka (82, "My Way") auftreten. Durch den Abend führen werde unter anderem der Schauspieler Jonathan Bennett, teilten die Veranstalter mit.

Die Silvesterfeier auf dem Times Square mitten in Manhattan gehört mit Musik, Show und Konfetti zu den größten und berühmtesten der Welt. Zehntausende Menschen verfolgen sie vor Ort, Millionen via Fernseher und Livestream.

Um Mitternacht gleitet eine leuchtende Kristallkugel an einem Fahnenmast herunter - der sogenannte Ball Drop, danach schallen die Lieder "Auld Lang Syne" und "New York, New York" durch die Straßen der US-Metropole.

Das Großereignis hat seinen Ursprung in der Eröffnung eines neuen Verlagshauses der "New York Times" im Jahr 1904. Die Zeitung feierte diesen Anlass damals mit einem Silvester-Feuerwerk. (dpa)