Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Snapchat plant, die Vorgaben der Regierung ab dieser Woche umzusetzen. (Symbolbild)
Snapchat plant, die Vorgaben der Regierung ab dieser Woche umzusetzen. (Symbolbild) Bild: Patrick Seeger/dpa
Snapchat plant, die Vorgaben der Regierung ab dieser Woche umzusetzen. (Symbolbild)
Snapchat plant, die Vorgaben der Regierung ab dieser Woche umzusetzen. (Symbolbild) Bild: Patrick Seeger/dpa
Panorama
Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Australien sind ab 10. Dezember die meisten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Snapchat will nun bei Hunderttausenden Usern das Alter verifizieren.

Sydney.

Kurz vor dem Start des Social-Media-Verbots für Kinder und Jugendliche in Australien will der Online-Dienst Snapchat Hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer dazu auffordern, ihr Alter nachzuweisen. Falls sie dies nicht täten, werde ihr Account gesperrt, berichtete der australische "Guardian" unter Berufung auf das Unternehmen. Hintergrund ist das neue Verbot in Down Under, das allen Nutzern unter 16 Jahren die Nutzung zahlreicher Plattformen verbietet. Es tritt am 10. Dezember in Kraft. 

Die Hinweise sollen in dieser Woche per App, E-Mail oder SMS an Accounts verschickt werden, die nach Einschätzung von Snapchat vermutlich von unter 16-Jährigen genutzt werden. Die Plattform nutzt dafür "verhaltensbasierte Signale" aus der Nutzung sowie selbst angegebene Altersdaten. Der Mutterkonzern Snap Inc. hatte im vergangenen Monat einem Senatsausschuss mitgeteilt, man gehe davon aus, dass etwa 440.000 australische Nutzer zwischen 13 und 15 Jahren alt seien.

Australien hatte das Verbot im vergangenen Jahr beschlossen. (Symbolbild)
Australien hatte das Verbot im vergangenen Jahr beschlossen. (Symbolbild) Bild: Elisa Schu/dpa
Australien hatte das Verbot im vergangenen Jahr beschlossen. (Symbolbild)
Australien hatte das Verbot im vergangenen Jahr beschlossen. (Symbolbild) Bild: Elisa Schu/dpa

Wer fälschlich als unter 16 eingestuft werde, müsse ein Altersprüfverfahren durchlaufen. Der Nachweis kann über ein australisches Bankkonto, über ein Dokument wie Pass oder Führerschein oder über eine Altersabschätzung per Gesichtserkennung erfolgen.

Eigene Daten können heruntergeladen werden

Betroffene Nutzer sollen aber vor dem 10. Dezember die Möglichkeit erhalten, eigene Daten wie Chats, Erinnerungen oder Videos herunterzuladen. Ab dem Stichtag werden ihre Konten gesperrt – und bleiben es, bis sie 16 werden.

Snapchat lehnt es nach eigenen Angaben ab, unter das Verbot zu fallen, will sich aber daran halten. Nach Meta – dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram – ist es die zweite große Plattform, die Details zur Umsetzung des Verbots bekanntgibt. Tiktok und Kick kündigten an, das Verbot zu befolgen, haben aber noch keine Maßnahmen erläutert. Reddit, Twitch, X und YouTube äußerten sich bislang nicht dazu.

Die Regierung in Canberra hatte das Gesetz vor einem Jahr verabschiedet - und Australien damit zum weltweiten Vorreiter gemacht. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, um die neue Altersbeschränkung umzusetzen. 

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

Mittlerweile versucht auch Griechenland, soziale Medien für Minderjährige einzuschränken, konnte sich jedoch bislang nur zu einer App durchringen, die für Eltern minderjähriger Kinder Kontrollmöglichkeiten einrichtet. Die Regierung in Dänemark einigte sich kürzlich mit weiteren Parlamentsparteien darauf, eine nationale Altersgrenze von 15 Jahren für den Zugang zu bestimmten sozialen Medien einzuführen. In Deutschland gibt es kein gesetzlich festgelegtes Mindestalter für User. Theoretisch müssten die Eltern von Jugendlichen unter 16 Jahren der Nutzung zustimmen - jedoch wird dies nur selten verifiziert, zudem können Geburtsdaten bei der Registrierung leicht gefälscht werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
2 min.
Australien weitet Social-Media-Verbot für Kinder aus
Reddit ist die jüngste Plattform, die dem neuen Gesetz in Australien unterliegt. (Symbolbild)
"Wertvolle Zeit" statt endloses Scrollen: In Australien sind ab 10. Dezember die meisten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren tabu. Jetzt trifft es auch Reddit und Kick.
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
07.11.2025
3 min.
Dänemark plant Mindestalter für Social Media
In Dänemark sollen Jugendliche erst mit 15 Zugang zu sozialen Netzwerken erhalten. (Illustration)
Jugendliche in Dänemark sollen erst mit 15 die sozialen Netzwerke nutzen dürfen. Mit Sondergenehmigung der Eltern soll der Gebrauch aber auch schon etwas früher möglich sein.
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel