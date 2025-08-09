Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte

Die Polizei kümmerte sich um die Couch und die Autofahrerin, die das verlorene Möbelstück auf der Bundesstraße rammte. (Symbolbild) Bild: Sven Hoppe/dpa

Die Polizei kümmerte sich um die Couch und die Autofahrerin, die das verlorene Möbelstück auf der Bundesstraße rammte. (Symbolbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Sofa auf B41 verloren: Autofahrerin hat Crash mit Couch
Bei Umzügen kann viel schiefgehen. Doch ein Sofa mitten auf einer Bundesstraße verlieren? Das ist vor allem eines: gefährlich.

Bad Kreuznach.

Ein Sofa hat ein unbekannter Autofahrer auf einer Bundesstraße im Landkreis Bad Kreuznach verloren - eine andere Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte trotz Vollbremsung mit der Couch. Die Frau blieb unverletzt, aber ihr Wagen wurde stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatten am Freitagabend noch mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei alarmiert, um auf das Hindernis auf der B41 aufmerksam zu machen. Doch als ein Streifenwagen eintraf, war es bereits zum Crash gekommen. 

Die Polizei geht davon aus, dass die Couch bei einem Transport nicht ordentlich gesichert war. Der Besitzer des Unglücksmöbels konnte allerdings bisher nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise. (dpa)

