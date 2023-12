Sohn soll Mutter und sich selbst getötet haben

Eine Mutter und ihr 21-jähriger Sohn werden am Freitagabend in Bietigheim-Bissingen tot aufgefunden. Die Hintergründe zu dem Fall sind noch weitgehend unklar.

Bietigheim-Bissingen.

Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Ein 21-Jähriger soll erst seine Mutter und dann sich selbst getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.