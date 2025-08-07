Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen viel über Deutschland. (Archivbild)
Die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen viel über Deutschland. (Archivbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen viel über Deutschland. (Archivbild)
Die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen viel über Deutschland. (Archivbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Panorama
Sommerwetter kehrt zurück - Sonne und rund 30 Grad
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Wochenende locken sommerliche Temperaturen vielerorts wieder nach draußen. Der Wetterdienst erwartet bis zu 33 Grad im Süden. Im Norden bleibt es etwas wechselhafter.

Offenbach.

Trocken, sonnig, warm: Der Sommer ist nun endgültig zurück in den meisten Teilen Deutschlands. Zum Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) "genau das richtige Wetter für Freibad, Eiscafé oder einen Sprung in den See."

Auch am Freitag "bleibt uns das Sommerwetter in den meisten Teilen Deutschlands treu und man darf sich auf mehrere Tage mit viel Sonne und hochsommerlicher Wärme freuen", sagte der Meteorologe Marcel Schmid vom DWD. Besonders in der Südhälfte laufe das Wetterprogramm wie aus dem Bilderbuch ab: "blauer Himmel, laue Nächte und kaum ein Lüftchen". Auch abends kann man noch lange draußen sitzen - "Grillabende, Open-Air-Kino oder einfach ein Buch auf dem Balkon sind wieder echte Sommerfreuden", sagte Schmid. 

Die Höchstwerte liegen demnach im Süden bei 27 bis 33 Grad. Im Norden und Nordwesten wird es etwas gemäßigter mit 21 bis 27 Grad. Dazu zeigen sich auch öfter mal Wolken am Himmel und der ein oder andere Schauer tritt auf.

Einzelne Schauer und Gewitter erwartet

Richtung Wochenende bleibt es dann in fast ganz Deutschland freundlich und trocken. "Nur im Norden zeigt sich das Wetter ein wenig launischer, aber auch dort gewinnt die Sonne immer wieder die Oberhand gegenüber den Wolken", führte der Meteorologe aus. Die Thermometer klettern auf maximal 27 bis 34 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten. An den Küsten bleibt es etwas kühler: um 24 Grad erwartet der Wetterdienst dort. 

Am Sonntag braut sich dann allerdings über dem südlichen Bergland auch mal das eine oder andere Gewitter zusammen. Insbesondere vom Schwarzwald bis nach Ostbayern können einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter auftreten. 

"Meist gibt es aber statt Donnergrollen weiterhin Sonnenschein satt und ideale Bedingungen für Ausflüge, Freibadbesuche oder entspannte Stunden im Garten", sagte Schmid. Dazu liegen die Höchstwerte bei 20 bis 25 Grad im Norden, 25 bis 30 Grad in der Mitte und 30 bis 33 Grad im Süden. 

Auch zum Start in die neue Woche bleiben Sonne und Sommerwetter erst einmal ein treuer Begleiter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06.08.2025
2 min.
Verbreitet Sommerwetter am Wochenende - Wolken im Norden
Das Wetter lädt in den kommenden Tagen zum Aufenthalt im Freien ein.
Sonne, 30 Grad und oft bleibt es trocken: Das Wochenende zeigt sich in Deutschland häufig sommerlich. Doch auch Gewitter bahnen sich wieder an.
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
08.08.2025
2 min.
Sommerliches Wochenende - Hitzewelle mit 30 Grad rollt an
Wolken gibt es in den kommenden Tagen zwar immer wieder mal, die Temperaturen steigen dennoch.
Am Samstag wird es vielerorts sommerlich warm, am Sonntag kühlt eine Kaltfront das Land kurzzeitig ein bisschen ab. Doch dann steht eine neue Hitzewelle in den Startlöchern.
Mehr Artikel