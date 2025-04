Sonniges Wetter und Temperaturen bis über 20 Grad erwartet

April, April, der macht, was er will? In den kommenden Tagen hat der launische Monat erst mal Sonne und frühlingshaftes Wetter im Gepäck.

Offenbach.

Der April zeigt sich im Laufe der Woche wenig launig und bringt frühlingshafte Temperaturen teils über 20 Grad. Hoch "Noemi" versorge Nordwest-, West- und Mitteleuropa mit ruhigem und sonnigem Wetter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. In Deutschland werde es in den kommenden Tagen wärmer und die Temperaturen erreichten am Freitag in Teilen des Landes bis zu 24 Grad.

Der Mittwoch werde vom Süden bis nach Mitteldeutschland noch wechselnd bewölkt. Es bleibe aber trocken. Sonst sei es zunehmend heiter bis sonnig. Die Temperaturen steigen von 12 bis knapp an die 20-Grad-Marke.

Noch wärmer wird es am Donnerstag. Abgesehen von einigen Quellwolken in den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen wird es den Meteorologen zufolge überwiegend sonnig. Erwartet würden Höchsttemperaturen zwischen 16 und in der Kölner Bucht bis zu 22 Grad.

Gebietsweise etwas Regen am Freitag erwartet

An der Wetterlage ändert sich auch am Freitag bis auf die Temperaturen nichts. Im Norden und Osten werde es heiter bis wolkig, ansonsten dominiere vielfach die Sonne, was sich auch in Höchsttemperaturen bis zu 24 Grad widerspiegele.

Freitag könne eine schwache Kaltfront aber eventuell am Erzgebirge sowie im Umfeld von Oder und Neiße für ein paar Tropfen sorgen. "Nennenswerte Niederschläge stehen aber derzeit erst wieder ab Samstag in der Osthälfte, ab Montag allmählich auch in den restlichen Regionen des Landes auf der Agenda", hieß es im Wetterbericht. (dpa)