Sophie Turner: bei "Game of Thrones"-Dreh viel gelernt

Sophie Turner hat ihrer langjährigen Mitarbeit an der Fantasy-Saga "Game of Thrones" viel zu verdanken - nach eigenen Angaben auch "mehr als genug" Sexualkunde, erzählt die Britin in einem Podcast.

Los Angeles. Sophie Turner (29), die in "Game of Thrones" über Jahre hinweg die Figur Sansa Stark verkörperte, hat der preisgekrönten Fantasy-Saga nach eigenem Bekunden viel zu verdanken. Sie habe bei den Dreharbeiten auch viel über Sexualkunde mitbekommen, erzählte die britische Schauspielerin in dem Podcast "Dish". "Mehr als genug", sagte sie lachend. Freizügige Szenen in der Show seien recht verrückt gewesen.

Die Britin stand im Alter von 14 bis 23 Jahren für die Serie vor der Kamera. Es sei eine "fantastische" Erfahrung gewesen, durch die sie über Benehmen am Set, über Schauspielerei und Geschäftsentscheidungen viel für ihr Leben erfahren habe. "Alles habe ich von 'Game of Thrones' gelernt – und ein wenig von meinen Eltern", witzelte die Schauspielerin in dem Podcast.

Turner räumte ein, dass sie die Serie aber nicht angeschaut habe. Sie möge es überhaupt nicht, sich selbst auf dem Bildschirm oder der Leinwand zu sehen, sagte die Schauspielerin. Die letzte Staffel der dem Mittelalter angelehnten Kult-Serie wurde 2019 ausgestrahlt. Acht Jahre lang hatte "GoT" Fans auf der ganzen Welt gefesselt.

Die Britin hat zwei Töchter mit dem US-Musiker Joe Jonas, von dem sie sich im vorigen Jahr scheiden ließ. Nach Beilegung eines Sorgerechtsstreits um die Kinder kehrte die Schauspielerin in ihre Heimat zurück. (dpa)