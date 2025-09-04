Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") übernimmt für eine neue Serie die Rolle als Action-Heldin Lara Croft. (Archivbild)
Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") übernimmt für eine neue Serie die Rolle als Action-Heldin Lara Croft. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/AP/dpa
Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") übernimmt für eine neue Serie die Rolle als Action-Heldin Lara Croft. (Archivbild)
Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") übernimmt für eine neue Serie die Rolle als Action-Heldin Lara Croft. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/AP/dpa
Panorama
Sophie Turner spielt Lara Croft in "Tomb Raider"-Serie
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Game of Thrones"-Star Sophie Turner tritt mit ihrer neuen Rolle in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander.

Los Angeles.

Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") übernimmt für eine neue Serie die Rolle der Action-Heldin Lara Croft. Die 29-Jährige schließe sich für die neue "Tomb Raider"-Serie der Drehbuchautorin und Produzentin Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") an, teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios auf Instagram mit. Regie führe Jonathan Van Tulleken ("Shōgun").

Turner wurde durch ihre Rolle als Sansa Stark in der Fantasy-Saga "Game of Thrones" bekannt. Mit ihrer neuen Rolle als Abenteurerin Lara Croft tritt sie in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander, die vor ihr die Computerspiel-Heldin in drei "Tomb Raider"-Filmen verkörpert hatten. 

Schon die Computerspiele mit der Heldin Lara Croft waren Mitte der 1990er Jahre weltweit ein Erfolg. Angelina Jolie spielte die Titelrolle 2001 und 2003. 2018 war Vikander in der Rolle der Actionheldin zu sehen gewesen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
3 min.
Hollywood-Stern für Jessica Chastain - Al Pacino feiert mit
Jessica Chastain kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen.
Einen Oscars hat sie schon, nun kommt ein fester Platz auf Hollywoods "Walk of Fame" dazu: Jessica Chastain bringt zur Sternenfeier prominente Gäste mit - und erzählt von ihrer ärmlichen Kindheit.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
04.09.2025
2 min.
Robbie und Elordi spielen Liebespaar in neuem Trailer
Die Hollywoodstars Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) sind im Trailer zu einem neuen Film von "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell als Liebespaar zu sehen. (Archivbild)
Emerald Fennell erregte 2023 mit ihrem Thriller "Saltburn" Aufsehen. Ein Trailer zu ihrem neuesten Film zeigt intensive Szenen zwischen Margot Robbie und Jacob Elordi.
Mehr Artikel