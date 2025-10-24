Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Deutschland wird in Spanien bewundert. Aber nicht unbedingt wegen seiner Küche. (Archivbild)
Bei Autos bekommt Deutschland in Spanien beste Noten. (Archivbild)
Einen Strandurlaub stellen sich Spanier entschieden anders vor. (Archivbild)
Spanier über Deutschland: Effizient, aber unsympathisch
Warum Deutschland bei Spaniern trotz Top-Bewertung wenig Sympathie weckt – und was Autos, Sprache und Küche damit zu tun haben.

Madrid.

Deutschland ist einer Umfrage zufolge das von Spaniern am besten bewertete Land Europas, noch vor Spanien selbst. Allerdings ruft die größte Volkswirtschaft der EU bei aller Bewunderung etwa für Effizienz, Autos und Wirtschaftskraft im Allgemeinen wenig Sympathie bei den Spaniern hervor. 

Deutsche werden als eher streng, wenig freundlich und egoistisch wahrgenommen. Auch das Klima, die Sprache und die deutsche Gastronomie bekommen keine besonders guten Noten, wie aus der repräsentativen Umfrage hervorgeht, die von der angesehenen Denkfabrik Real Instituto Elcano in Madrid vorgelegt wurde.

Spanier nehmen die Bundesrepublik demnach als ein Land mit einer erfolgreichen Wirtschaft und einer organisierten, seriösen, fleißigen und effizienten Bevölkerung wahr. Im Allgemeinen betrachten sie das Land in den meisten Bereichen als Spanien überlegen - Einfluss in der Welt, Wirtschaftssystem, Qualität der Demokratie, Wissenschaft und Technologie, Umwelt und Gleichstellung von Männern und Frauen. Jedoch gibt es zwei Ausnahmen: Kultur und Lebensqualität. 

Bei der mit Unterstützung der deutschen Botschaft in Madrid durchgeführten Umfrage wurden im Februar 1.008 in Spanien gemeldete Personen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren befragt. (dpa)

