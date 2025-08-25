Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von 42 Jahren an Krebs gestorben. Bild: Soeren Stache/dpa
Panorama
Spanische Schauspielerin Verónica Echegui gestorben
Verónica Echegui war für ihre Vielseitigkeit bekannt und konnte ganz unterschiedliche Charaktere zum Leben erwecken. Dann riss eine Krankheit sie viel zu jung aus dem Leben.

Madrid.

Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Entsprechende Berichte spanischer Medien bestätigte die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Plattform X. Echegui, die mit bürgerlichem Namen Verónica Fernández Echegaray hieß, sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid gestorben, berichtete die Zeitung "El País" unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld der Schauspielerin. Sie habe an Krebs gelitten. 

Einem größeren Publikum wurde die in Madrid geborene Künstlerin 2006 durch ihre Hauptrolle in der Komödie "Yo soy la Juani" (Mein Name ist Juani) von Bigas Luna bekannt. Für die Rolle einer jungen Frau, die der Vorstadt entflieht, um Schauspielerin zu werden, wurde Echegui mehrfach ausgezeichnet und für den Goya als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert. Auf der Berlinale 2009 bekam sie den europäischen Filmpreis Shooting Star. Sie stand auch in zahlreichen weiteren Kino- und TV-Filmen vor der Kamera.

Echegui stand aber auch hinter der Kamera. 2022 gewann sie den Goya-Preis für den besten fiktionalen Kurzfilm als Regisseurin, Drehbuchautorin und Co-Produzentin des Streifens "Tótem Loba". (dpa)

