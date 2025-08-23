Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Erik Menendez (l.) und seinen Bruder Lyle Menendez gibt es erst einmal keine vorzeitige Haftentlassung. (Archivfoto)
Für Erik Menendez (l.) und seinen Bruder Lyle Menendez gibt es erst einmal keine vorzeitige Haftentlassung. (Archivfoto) Bild: Uncredited/California Dept. of Corrections via AP/dpa
Für Erik Menendez (l.) und seinen Bruder Lyle Menendez gibt es erst einmal keine vorzeitige Haftentlassung. (Archivfoto)
Für Erik Menendez (l.) und seinen Bruder Lyle Menendez gibt es erst einmal keine vorzeitige Haftentlassung. (Archivfoto) Bild: Uncredited/California Dept. of Corrections via AP/dpa
Panorama
Spektakulärer Mordfall: Brüder Menendez bleiben in Haft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie sind die Vorlage für eine Netflix-Serie: Die Brüder Menendez sitzen wegen Mordes an ihren Eltern in Haft. Ihre Hoffnungen auf eine baldige Freilassung haben sich erst einmal zerschlagen.

Los Angeles.

Die wegen Mordes an ihren Eltern verurteilten Brüder Erik und Lyle Menendez bleiben zunächst in Haft. Ein Bewährungsausschuss im US-Bundesstaat Kalifornien lehnte am Freitag (Ortszeit) eine vorzeitige Freilassung von Lyle Menendez ab. Am Tag davor war schon der Antrag seines Bruders verworfen worden. Nach US-Medienberichten spielte vor allem eine Rolle, dass die Brüder Regeln im Gefängnis missachteten. Dabei soll es etwa um die illegale Nutzung von Handys gegangen sein. 

Ermordung der Eltern in Beverly Hills

Erik und Lyle Menendez sitzen seit 1990 hinter Gitter. Sie waren nach einer schockierenden Gewalttat in Beverly Hills festgenommen worden. 1989 hatten die damals 19 und 21 Jahre alten Brüder ihre wohlhabenden Eltern Jose und Kitty Menendez im Wohnzimmer ihres Elternhauses erschossen. Das Interesse an dem Fall war wieder gestiegen, nachdem zwei Netflix-Produktionen das Mord- und Justizspektakel 2024 aufgerollt hatten. 

Im Mai dieses Jahres hatte ein Richter in Los Angeles für die Brüder ein neues Strafmaß von 50 Jahren Haft festgesetzt. Damit eröffnete er den beiden die Möglichkeit auf eine Freilassung auf Bewährung. Nachdem ihre Anträge nun abgelehnt wurden, können die Brüder nach Angaben von US-Medien in drei Jahren einen neuen Anlauf starten. Zudem könnte der kalifornische Gouverneur sie begnadigen. 

Die Familie von Lyle Menendez erklärte nach Angaben der "New York Times": "Wir sind von der heutigen Entscheidung natürlich enttäuscht, aber nicht entmutigt." Sie wollten weiter für die Freilassung von Lyle und seinem Bruder Erik kämpfen. Nach Angaben der "Los Angeles Times" wiesen Verwandte und Freunde den Bewährungsausschuss darauf hin, dass die Brüder im Gefängnis zum Beispiel Programme für Häftlinge ins Leben gerufen hätten, darunter zur Aggressionsbewältigung und Meditation. 

Vorwürfe von Missbrauch

Anfangs hatten die Brüder den Mord an ihren Eltern geleugnet. Später erklärten sie, sie seien jahrelang von ihren Eltern sexuell, psychisch und körperlich missbraucht worden und hätten aus Angst vor ihnen gehandelt. Im ersten Strafprozess gegen die Millionärssöhne gab es Schilderungen über Missbrauch durch den Vater. Doch am Ende platzte das Verfahren - die Geschworenen konnten sich 1994 nicht einstimmig auf ein Urteil einigen.

In einem zweiten Prozess wurden die Brüder 1996 dann wegen Doppelmordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Freilassung verurteilt. In diesem Verfahren hatte der zuständige Richter Aussagen über den mutmaßlichen sexuellen Missbrauch weitgehend untersagt. Laut der Staatsanwaltschaft töteten die Brüder aus Habgier, um an das Vermögen ihrer Eltern heranzukommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
22.08.2025
2 min.
Verurteilter Mörder Erik Menendez bleibt in Haft
Für Erik Menendez (l.) gibt es erst einmal keine vorzeitige Haftentlassung. (Archivfoto)
Mehr als 35 Jahre nach der Ermordung ihrer Eltern hoffen die Menendez-Brüder Lyle und Erik auf Haftentlassung. Zumindest für einen hat sich diese Hoffnung vorerst zerschlagen.
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
12:46 Uhr
4 min.
Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
Sind Apples Armbandgeräte tatsächlich CO-2-neutral hergestellt?
Apple hat mehrere Smartwatches als erste "CO2-neutrale" Produkte angepriesen. Das ist irreführend, befindet ein deutsches Gericht und untersagt die Werbung mit dem angeblichen Klimaschutz.
Christian Ebner, dpa
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
26.08.2025
2 min.
Nach Festnahme von Lil Nas X: Anklage wegen Körperverletzung
Die Staatsanwaltschaft in LA erhebt schwere Vorwürfe gegen den Rapper. (Archivbild)
Ein bizarrer Vorfall im nächtlichen Los Angeles bringt den Rapper Lil Nas X in die Schlagzeilen. Nun muss sich der Sänger wegen Vorwürfen der Körperverletzung bei seiner Festnahme verantworten.
Mehr Artikel